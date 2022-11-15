Piyasalarda gün ortası: BIST, altın, Euro ve dolarda son durum
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,87 artışla 4.609,81 puana yükseldi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 39,61 puan değer kazandı.
Dün 4.570,20 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 61,96 puan ve yüzde 1,36 değer kazanarak 4.632,16 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 4.534,68, en yüksek ise 4.686,57 puan ile rekor seviyeyi gördü.
Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,02 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,09, hizmetler endeksi yüzde 0,49 ve sanayi endeksi yüzde 1,38 değer kazandı.
Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 36'sı yükseldi, 63'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Odaş Elektrik, Ereğli Demir Çelik, Petkim oldu.
ALTININ ONSU NE KADAR ?
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 13,14, bileşik getirisi yüzde 13,57 seviyelerinde bulunuyor.
Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0400, sterlin/dolar paritesi 1,1820 ve dolar/yen paritesi 139,3 düzeyinde seyrediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 18,6090 liradan, Euro 19,3600 liradan satılıyor.
Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 artışla 1.776 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,3 düşüşle 91,5 dolardan işlem görüyor.
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