Piyasalarda gün ortası: BIST, altın, Euro ve dolarda son durum

Yayınlanma: 11.07.2023 - 13:36

Güncelleme: 11.07.2023 - 13:36

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,76 artışla 6.318,13 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 47,71 puan değer kazandı.

Dün 6.270,41 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 100,80 puan ve yüzde 1,61 değer kazanarak 6.371,22 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 6.234,51, en yüksek ise 6.379,29 puan ile rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,89, teknoloji endeksi yüzde 1,09, sanayi endeksi yüzde 0,78 ve hizmetler endeksi yüzde 0,17 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 51'i yükselirken, 47'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Sasa Polyester, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Koza Altın İşletmeleri ve Astor Enerji oldu.

ALTININ ONSU 1.938 DOLAR SEVİYESİNDE

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla Euro/dolar paritesi 1,1000, sterlin/dolar paritesi 1,2910 ve dolar/yen paritesi 140,4 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 26,1100 liradan, Euro 28,7390 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0.7 artışla 1.938 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0.1 artışla 77,8 dolardan işlem görüyor.