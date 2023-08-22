Piyasalarda gün ortası: BIST, altın, Euro ve dolarda son durum

Yayınlanma: 22.08.2023 - 13:25

Güncelleme: 22.08.2023 - 13:53

Güne yüzde 0,76 yükselişle 7856 puandan başlayan Borsa İstanbul 100 endeksi, yükselişine devam ederek tarihinde ilk kez 7900 puanı aştı ve 8000 puana yaklaştı. Endeks, gün içi rekorunu 7902 puana taşıdı.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,30 ve sanayi endeksi yüzde 1,39, hizmetler endeksi yüzde 0,96 kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,68 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 59'u yükselirken, 40'ı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Tüpraş, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Turkcell ve Koza Altın İşletmeleri AŞ oldu.

ALTININ ONSU 1.903 DOLAR SEVİYESİNDE

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla Euro/dolar paritesi 1,0910, sterlin/dolar paritesi 1,2790 ve dolar/yen paritesi 145,6 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 27,2000 liradan, Euro 29,6640 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,7 artışla 1.903 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 0,4 azalışla 84,9 dolardan işlem görüyor.