Piyasalarda gün ortası: BIST, altın, Euro ve dolarda son durum
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisselerden 61'i yükselirken 38'i değer kaybetti . İstanbul serbest piyasada dolar 28,2430 liradan, Euro 29,8890 liradan satılıyor.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 20,69 puan değer kazandı.
Cuma günü 7.706,41 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 18,02 puan ve yüzde 0,23 değer kaybederek 7.688,39 puandan başladı.
Endeks, günün ilk yarısında en düşük 7.672,35, en yüksek 7.786,37 puanı gördü.
Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,39 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,80, hizmetler endeksi yüzde 0,55 ve teknoloji endeksi yüzde 1,59 değer kazandı.
Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 61'i yükselirken, 38'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Astor Enerji, Tüpraş, Mia Teknoloji ve Ereğli Demir Çelik oldu.
ALTININ ONS FİYATI AZALDI
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 31,68, bileşik getirisi yüzde 34,19 seviyelerinde bulunuyor.
Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla Euro/dolar paritesi 1,0580, sterlin/dolar paritesi 1,2130 ve dolar/yen paritesi 149,6 düzeyinde seyrediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 28,2430 liradan, avro 29,8890 liradan satılıyor.
Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,7 azalışla 1.997 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,6 azalışla 88,2 dolardan işlem görüyor.
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