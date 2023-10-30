Korkutan senaryo yaklaşıyor: Remzi Özdemir dolarda yıl sonu için rakam verdi!

Yayınlanma: 30.10.2023 - 11:50

Güncelleme: 30.10.2023 - 11:50

Ekonomist Remzi Özdemir, dolar/TL kurunda yıl sonu için rakam verdi.

TELE1’de Bilge Yurtdagülen’in sunduğu ‘Gerçek Ekonomi’ adlı programa konuk olan ekonomist Remzi Özdemir dolardaki son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

"Dolarda kontrollü bir yükseliş var ancak bu yükseliş enflasyonun altında. Bu doların gerçek değeri değil" diyen Özdemir, "Merkez Bankası kaynaklarından aldığım bilgilere göre yıl sonuna kadar 30 lira ve birkaç kuruş altında kapatma olasılığı çok yüksek" ifadelerini kullandı.

"1 DOLARIN DEĞERİ 40 TL OLMASI GEREKİYOR"

Enflasyon ile karşılaştırıldığında 1 doların 40 TL olması gerektiğini belirten Remzi Özdemir, sözlerine şöyle devam etti:

"Dolarda kontrollü bir yükseliş var ancak bu yükseliş enflasyonun altında. Bu doların gerçek değeri değil. ABD’deki ve ülkemizdeki enflasyonu karşılaştığımızda 1 doların 40 TL olması gerekiyor. Ancak bu teknik olarak mümkün değil. Buna ne Merkez Bankası ne de iktidar izin verir. Ellerinde son derece tedbir uygulamaları var. Bu nedenle kimse o aşamayı şu an beklemesin.

DOLARDA BASKI YILBAŞINA KADAR SÜRECEK

Benim Merkez Bankası kaynaklarından aldığım bilgilere göre yıl sonuna kadar 30 lira ve birkaç kuruş altında kapatma olasılığı çok yüksek. Sert talepleri sert satışlarla karşılıyorlar. Her ne kadar ‘Satışımız yok’ dese adı değiştirildi ve fiyat istikrarı sağlama çabaları oldu. Bu fiyat istikrarı yılbaşına sürdürecekler aldığım bilgiye göre. Çok agresif ve olağanüstü gelişme olmazsa bunu başarabilirler. Ama bu coğrafya çok enteresan ve bizim de çok büyük sorunlarımız var. En ufak bir kırılmada dolar yükseliyor. Olursa işimiz çok zor, dua edeceğiz."