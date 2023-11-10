Piyasalarda gün ortası: BIST, altın, Euro ve dolarda son durum

Yayınlanma: 10.11.2023 - 13:54

Güncelleme: 10.11.2023 - 13:55

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,45 azalışla 7.806,44 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 35,03 puan azaldı. Dün 7.841,46 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 3,13 puan ve yüzde 0,04 azalışla 7.838,33 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 7.785,25, en yüksek 7.854,70 puanı gördü. Endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,45 azalışla 7.806,44 puana geriledi.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,43, sanayi endeksi yüzde 0,07 ve hizmetler endeksi yüzde 0,49 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,22 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 41'i yükselirken, 57'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Tüpraş, Ereğli Demir Çelik, Doğuş Otomotiv ve İş Bankası (C) oldu.

ALTININ ONS FİYATI 1.954 DOLAR

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla Euro/dolar paritesi 1,0680, sterlin/dolar paritesi 1,2220 ve dolar/yen paritesi 151,5 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 28,5510 liradan, Euro 30,5130 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0.2 düşüşle 1.954 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 1,1 yükselişle 80,6 dolardan işlem görüyor.