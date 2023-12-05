Piyasalarda gün ortası: Borsa, altın, Avro ve dolarda son durum

Yayınlanma: 05.12.2023 - 13:42

Güncelleme: 05.12.2023 - 13:42

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,12 azalışla 8.077,83 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 9,40 puan azaldı. Dün 8.087,24 puandan kapanan BIST 100 endeksi güne 7,49 puan ve yüzde 0,09 artışla 8.094,73 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 8.060,55, en yüksek 8.120,50 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,29, teknoloji endeksi yüzde 0,78 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,11, hizmetler endeksi yüzde 0,1 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 54'ü yükselirken 44'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Çan2 Termik, İş Bankası (C), ASELSAN ve Koç Holding oldu.

ALTININ ONS FIYATI NE KADAR OLDU?

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 35,45, bileşik getirisi yüzde 38,59 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0830, sterlin/dolar paritesi 1,2640 ve dolar/yen paritesi 147 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 28,9170 liradan, avro 31,3390 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 artışla 2027 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,6 artışla 78,7 dolardan işlem görüyor.