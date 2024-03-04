Piyasalarda gün ortası: Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,43 azalışla 9.058,20 puana geriledi. Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla Euro/dolar paritesi 1,0850, sterlin/dolar paritesi 1,2680 ve dolar/yen paritesi 150,3 düzeyinde seyrediyor.

AA
Yayınlanma: 04.03.2024 - 13:35
Piyasalarda gün ortası: Borsa günün ilk yarısında geriledi
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 38,95 puan azaldı. Cuma günü 9.097,15 puandan kapanan BIST 100 endeksi haftaya 41,96 puan ve yüzde 0,46 artışla 9.139,11 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.035,35 puanı, en yüksek 9.149,90 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,48, mali endeks yüzde 0,08, sanayi endeksi yüzde 0,07, teknoloji endeksi yüzde 0,2 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 31'i yükselirken 66'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Mia Teknoloji, Türk Hava Yolları, Şişecam, Ereğli Demir Çelik ile Tüpraş oldu.

ALTININ ONS FİYATI 2 BIN 85 DOLAR

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0850, sterlin/dolar paritesi 1,2680 ve dolar/yen paritesi 150,3 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 31,5100 liradan, avro 34,1780 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 artışla 2 bin 85 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yatay seyirle 83,2 dolardan işlem görüyor.


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