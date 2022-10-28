Piyasalarda gün sonu: BIST, altın, Euro ve dolarda son durum

28 Ekim 2022 Cuma, 12:56

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 55,54 puan azalarak 3.878,98 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 6,44 puan ve yüzde 0,16 kayıpla 3.928,08 puandan başladı. Gün içinde en düşük 3.877,55, en yüksek 3.929,76 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,41 azalışla 3.878,98 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,02, teknoloji endeksi yüzde 1,14, hizmetler endeksi yüzde 1,52 sanayi endeksi yüzde 0,14 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 71,45 puan ve yüzde 1,67 düşüşle 4.212,53 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 24'ü prim yaptı, 74'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Akbank, Yapı Kredi, Şişecam, Sasa Polyester en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.649 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 12.50 itibarıyla 1.649 dolardan işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda, saat 12.50 itibarıyla Euro/dolar paritesi 0,9960 sterlin/dolar paritesi 1,1530, dolar/yen paritesi de 147,7 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,4 azalışla 94,1 dolardan işlem görüyor.