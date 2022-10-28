Euro dolar paritesi düşüşe geçti: Euro ne kadar oldu? (28 Ekim 2022)
Avrupa Merkez Bankası (ECB) dün üç temel politika faizini 75 baz puan artırarak 2009'dan bu yana en yüksek seviyesine çıkardı. Euro/dolar paritesi ise tekrar 1'in altına sınırlı düşüşe geçti.
ECB'den yapılan açıklamada, Banka'nın üç temel politika faizini 75 baz puan artırdığı belirtildi.
Açıklamada, refinansman faizinin yüzde 2'ye, mevduat faizinin yüzde 1,50'ye ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 2,25'e yükseltildiği kaydedildi.
Böylece ECB, 1999'da Avrupa ortak para biriminin kullanılmasından bu yana en yüksek ikinci faiz artışına gitmiş oldu. Banka, eylülde de üç temel politika faizini 75 baz puan artırmıştı.
EURO/DOLAR PARİTESİNDE DÜŞÜŞ
ECB'nin ekonomide resesyon beklentisine karşın faiz oranlarını 2009'dan bu yana en yüksek seviyeye çıkarması dikkati çekti.
Euro/dolar paritesi 20 Eylül'den bu yana ilk kez 1'i aştı. Parite şu dakikalarda 0.9966'e kadar yükseldi.
Serbest piyasada 18,5620 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 18.5640 lira olarak belirlendi.
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