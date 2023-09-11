Piyasalarda gün sonu... İşte ayrıntılar

Yayınlanma: 11.09.2023 - 18:47

Güncelleme: 11.09.2023 - 18:47

BIST 100 endeksi, güne 60,25 puan ve yüzde 0,72 değer kazanarak 8.385,55 puandan başladı. Gün içinde en düşük 8.127,07, en yüksek 8.403,81 puan ile rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,15 azalışla 8.146,49 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,64, teknoloji endeksi yüzde 3,62, sanayi endeksi yüzde 1,58, hizmetler endeksi yüzde 1,54 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 214,62 puan ve yüzde 2,43 düşüşle 8.613,88 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 26'sı prim yaptı, 72'si geriledi. Koza Altın İşletmeleri, Türk Hava Yolları, Şişecam, İş Bankası (C) ve Enka İnşaat en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.923 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 0,2 azalışla 1 milyon 703 bin liradan tamamladı.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 22,82'den, bileşik getirisi de yüzde 24,12'den gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 26,8226 lira, satışta 26,9300 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 26,7899 lira, satışta 26,8973 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0750, sterlin/dolar paritesi 1,2530, dolar/yen paritesi de 146,5 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yatay seyirle 90,2 dolardan işlem görüyor.