Ekonomist Şeref Oğuz'dan borsa uyarısı! 'Halka açılayım derken halk da sana açılabilir'

Yayınlanma: 11.09.2023 - 13:03

Güncelleme: 11.09.2023 - 13:03

Ekonomim gazetesi yazarı Şeref Oğuz, enflasyon karşısında parasını korumak isteyenlerin borsaya akın ettiğini, devletinde ekonomik gösterge olarak borsayı öne sürdüğünü belirterek ortaya çıkabilecek riskler için yatırımcıları uyardı.

Oğuz, kaleme aldığı yazısında “Halka açılayım derken halk da sana açılabilir” diyerek küçük yatırımcıların korunması gerektiğini belirtti.

Oğuz yazısının ilgili bölümünde şöyle dedi:

“Kitle fonlamasına dönen borsadaki halka arzlarda, şimdilik işler yolunda gidiyor. Ancak finansal okur-yazarlığın düşük olduğu ortamda küçük yatırımcının korunmasına özen gösterilmesi son derece mühim. Neticede borsaya “gel gel” diye davet edilen sonra da 'keriz silkeleme' yöntemiyle mağdur edilen milyonlardan söz ediyoruz.

Ayı ve boğa piyasaları yerine şimdiki hava; mirket piyasası… O da nereden mi çıktı?

Serengeti düzlüklerinde sürekli gözü yırtıcılarda olan, en küçük tedirginlikte hızlı hareket eden, araştıran, gözlem yapan bir kitle bu ve çoğu Z kuşağı… Hissesini aldığı şirketin mağazasını ziyaret edip; 'İyi çalışıyor musunuz diye bakmaya geldim' diyecek kadar da naif…

Hükümetin tırmanan borsayı seçime propaganda malzemesi yapmaması, OVP’ye delil diye kullanmaması gerekiyor. Sayıları 6,5 milyonu bulan bu kitlenin, 'fonlayayım' derken 'kitle silkelenmesine' maruz kalmaması gerek. SPK bu kitleye gözü gibi bakmalı, korumalı, küstürmemeli."