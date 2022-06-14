Piyasalarda hafta ortası: Euro ne kadar oldu? (14 Haziran 2022)

14 Haziran 2022 Salı, 09:30

Yurtiçi piyasalara, uluslararası piyasalardaki risk iştahının yön vermesi beklenirken, yurtiçinde bugün Hazine'nin 5 yıl vadeli sabit kuponlu ve 10 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil ihaleleri de takip edilecek.

Önceki kapanışını 18,01 TL'den yapan Euro, 18.05 TL'den işlem görüyor.

DOLAR/TL'DE YUKARI BASKI SÜRÜYOR

Faiz artırımına gitmeden TL'deki değer kaybını durdurmak ve enflasyonu yavaşlatmak isteyen ekonomi yönetiminin bu sorunlara karşı attığı adımların kamunun döviz dengesine belirgin bir etkisi olmadığından kısa vadede kur üzerinde önemli bir etki görülmedi ve TL'nin değer kaybını engelleyici bir etki hissedilmedi.

Ekonomi yönetimi kredilerin maliyetini artıran, TL varlıkları özendirmeyi ve yabancı para varlıklara TL cinsi tahvil karşılığıyla caydırmayı amaçlayan adımlarını Perşembe akşamı itibarıyla açıklamaya başladı.

Bankacılar açıklanan adımlardan döviz yaratma ihtimali bulunan yurt dışı yerleşikler için düzenlenecek tahsisli swap enstrümanı ise ayrı tutarak takip ediyor. Yurt dışı yerleşiklerin, belirlenecek alanlarda kullanılmak üzere TL cinsi varlıklara erişim imkanının genişletilmesine yönelik uygulama yurtdışından yeni döviz kaynağı yaratıp yaratamayacağı açısından takip ediyor.

Türkiye'de uygulanan ekonomi ve kur politikasına ilişkin riskler nedeniyle oluşan endişe ile piyasalar uzun süredir baskı altında. TL nisan sonundan beri yüzde 14'e yakın, yılbaşından beri yüzde 23.5'in üzerinde değer kaybetti. TL geçen yıl da yüzde 40'ın üzerinde değer kaybetmişti.

Ekonominin döviz ihtiyacı artarken, mevcut kur ve ekonomi politikaları her geçen gün daha çok sorgulanıyor. Bankacıların kamu kontrollü olarak tanımladıkları politikada TL'nin değer kaybı bir kez daha belirginleşti.

CDS ORANLARI İFLAS OLASILIĞINI İŞARET EDİYOR

Türkiye'nin beş yıllık CDS'leri 850 baz puana yaklaşırken Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Hakan Kara dün Twitter paylaşımında, "Mevcut CDS oranları döviz cinsi dış borçlar için yüzde 35 iflas olasılığına işaret ediyor. Tamamen bilim dışı politikaların sonucu" dedi.

Yükselen CDS Hazine'nin dolar cinsi borçlanma maliyetinin çift haneye yükseldiğine işaret ediyor. Hazine'nin bu maliyetle borçlanmayı tercih edip etmeyeceği de piyasalarda takip edilen bir konu.