Piyasalarda haftanın ilk günü: Euro ne kadar oldu? (13 Haziran 2022)

13 Haziran 2022 Pazartesi, 09:47

Ekonomi yönetiminin tüm sorunlara önlem almak için farklı alanlarda attığı adımların kamunun döviz dengesine belirgin bir etkisi olmadığından kısa vadede kur üzerinde önemli bir değişim yaratmadı ve TL'nin değer kaybını engelleyici bir etki hissedilmedi.

Ekonomi yönetimi kredilerin maliyetini artıran, TL varlıkları özendirmeyi ve yabancı para varlıklara TL cinsi tahvil karşılığıyla caydırmayı amaçlayan adımlarını Perşembe akşamı itibarıyla açıklamaya başladı açıklamalar haftasonunda da devam etti.

Önceki kapanışını 18,05 TL'den yapan Euro,18.06 TL alış ve 18.13 TL satış fiyatına sahip.

ABD VE İNGİLTERE'DE FAİZ ARTIRIMI BEKLENİYOR

Yatırımcılar, bu hafta da başlıca merkez bankalarının enflasyonu düşürmek için atacağı para politikası sıkılaştırma adımlarını izlemeye devam edecek. ABD ve İngiltere merkez bankalarının bu haftaki toplantılarında faiz artırımına gitmeleri beklenirken, İsviçre'de de sıkılaşma görülmesi olasılıklar dahilinde.

Piyasalar, Fed'in yarın başlayacak olan iki günlük politika toplantısında yüzde 80 ihtimalle 50 baz puan faiz artırımı gerçekleştireceğini fiyatladı. 75 baz puan bir artış gerçekleşme olasılığı ise yüzde 20 olarak öngörülüyor.

"TL'DE SATIŞ BASKININ SÜRMESİNİ BEKLİYORUM"

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Dışarıda riskten kaçış oldukça kuvvetli. Bu hafta Fed toplantısı yakından takip edilecektir. İçeride atılan adımların döviz açısından etkisi sınırlı. BDDK'nın ileri bir tarihte yapacağını açıkladığı swap adımı hariç döviz girişi sağlayabilecek adım yok diyebiliriz. Bu şekilde döviz dengesine ilişkin sorgulama devam ediyor. TL'de satış baskının sürmesini bekliyorum" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yurt dışı yerleşikler için düzenlenecek tahsisli swap enstrümanı ile yurt dışı yerleşiklerin, belirlenecek alanlarda kullanılmak üzere TL cinsi varlıklara erişim imkanının genişletileceğini açıkladı. İlgili adımın etkisi yeni döviz kaynağı yaratıp yaratamayacağı açısından takip edilecek.