Piyasalarda haftanın son günü: Dolar ne kadar oldu? (1 Temmuz 2022)

01 Temmuz 2022 Cuma, 09:24

Yüksek enerji ithalatı kaynaklı cari açığa rağmen Türkiye'nin TL'de negatif reel faize dayalı ekonomi politikalarının yarattığı endişeler devam ederken döviz arz ve talebi üzerinde etkili politika adımları piyasalarda izlenmeye devam edecek.

Bugün yurtiçinde saat 10'da yayımlanacak olan sanayi üretimi ve ekonomik büyüme hakkında öncü göstergelerden olan imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) izlenecek. İTO'nun Temmuz ayı İstanbul enflasyon göstergesi de takip edilecek. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin öğleden önce Gaziantep'te konuşması bekleniyor.

İTO'nun öncü gösterge olarak kabul edildiği enflasyon verisi ise TÜİK tarafından Pazartesi açıklanacak.

Reuters anketine göre, Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) haziran ayında da sert yükselişini sürdürmesi ve yaklaşık 5 puan artışla neredeyse 24 yılın zirvesi olan yüzde 78.35'e tırmanması bekleniyor.

DÖVİZE TALEP ARTIYOR

TCMB'nin politika faizini yüzde 70'i aşan enflasyona rağmen yüzde 14'te tutuyor olması, yani TL'nin son derece yüksek negatif getirisi dövize talebi artırıyor.

Ekonomi yönetimi düzenleme değişiklikleri ile dövize talebi azaltmaya, TL'ye olan talebi artıracak önlemler alıyor. Son olarak Cuma günü BDDK tarafından alınan önlemlerin ardından TL kazanmış olsa da uzmanlar döviz talebi devam edeceği için değer kaybının devam edeceğini öngörüyorlar.

TCMB'nin net uluslararası döviz rezervleri, dün yayımlanan verilere göre sınırlı artış kaydederek 7.53 milyar dolar ile 20 yılın dip seviyesinden uzaklaşamadı. TCMB'nin swaplar hariç rezervleri yine hesaplamalara göre geçen hafta itibarıyla yaklaşık -53 milyar dolar seviyesindeydi.

TCMB ihracatçı döviz gelirlerinin bir kısmını ve KKM uygulmasının döviz kısmını rezervlerine katsa da bankanın rezervleri aynı oranda artmıyor. Aradaki fark kurda hükümetin tanımıyla "istikrar" için kullanılıyor.

Geçen hafta 17.5425 ile 20 Aralık'tan bu yana yeni zirveyi gören dolar/TL, haftanın ilk günü 16.03'e kadar geriledikten sonra haziran'ın ilk haftasında işlem gördüğü 16.60'lı seviyelere yükseldi.

CDS'LERDE KESKİN YÜKSELİŞ

TL böylece yılın ilk yarısını yüzde 21 değer kaybı ile kaparken dolar/TL ikinci yarının ilk işlem gününe 16.6800/16.7090 seviyesinden başladı.

Türkiye'nin bu ay ortasında 840 baz puanı (bp) aşarak rekor kıran beş yıllık CDS'leri geçen hafta kademeli düşüşün ardından bu haftanın ikinci yarısında keskin yükseldi. CDS dün de 6 bp yükselerek 839/856 bp seviyesinden kapandı.

Küresel piyasalara bakıldığında, yükselen enflasyon nedeniyle Japonya hariç neredeyse her ülkenin politika sıkılaştırması ve bu nedenle küresel büyümenin lokomotifi olan ekonomilerin resesyona gireceği kaygılarının şekillendirdiği ilk yarıda pekçok piyasa yara aldı.

ABD'nin S&P 500 endeksi 1970'ten bu yana en keskin düştüğü Ocak-Haziran dönemini geride bırakırken, ABD Hazine tahvil getirileri, Deutsche Bank tahminlerine göre geçen altı ayda iki yüzyıldan daha uzun sürenin en hızlı artışını kaydetti.

Uzmanlar yatırımcıların enflasyon ve büyüme ve para politikalarının orta vadeli görünümü konusunda netlik istediklerini, ancak kısa vadede bunun beklenmediğini ifade ediyorlar.

Yılın ikinci yarısının ilk gününe uluslararası tahvil getirileri yükselişle başlarken, dolar yükselişini sürdürdü, Asya borsaları ise yatay seyretti.