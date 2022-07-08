Piyasalarda haftanın son günü: Dolar ve Euro günü nasıl kapattı?

08 Temmuz 2022 Cuma, 18:08

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), haziran ayında şirketleri nakit döviz tutmaktan caydırmayı amacıyla yeni adımlar atmıştı.

BDDK kararının ardından 20 Aralık'tan bu yana yeni zirveyi gören dolar kuru, 17,54 TL seviyesinden 16,03'e kadar gerilemişti. Ancak dolar kuru dün yeniden 17,01'i gördü. Haftanın son işlem gününü de 17,32 TL’den kapadı. Euro da 17,46 TL’den başlayan haftalık seyrini 17,60 TL’den tamamladı.

Arife günü olmasıyla yarım gün işlem yapılan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,35 yükselişle 2 bin 434 puandan tamamladı.

BDDK NE KARAR ALMIŞTI?

BDDK, geçen hafta belirli tutardan fazla nakit dövizi olan şirketlerin yeni TL krediye erişimini engelleyen bir karar aldı. Kararın ülkedeki döviz talebinin büyük bölümünü yaratan şirketlerden gelen döviz talebini sınırlamayı, kur korumalı TL mevduata olan talebi artırmayı amaçladığı belirtilmişti. Ancak, işveren örgütleri peş peşe finansmana erişim sıkıntısını dile getirmişti.