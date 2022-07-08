Piyasalarda gün sonu: BIST, altın, Euro ve dolarda son durum

08 Temmuz 2022 Cuma, 12:55

BIST 100 endeksi, güne 1,18 puan ve yüzde 0,05 kayıpla 2.424,38 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.422,79, en yüksek 2.439,83 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,35 artışla 2.434,02 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,04, sanayi endeksi yüzde 0,67, hizmetler endeksi yüzde 0,75 ve teknoloji endeksi yüzde 1,02 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 5,56 puan ve yüzde 0,21 yükselişle 2.618,60 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 55'i prim yaptı, 37'si geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Şişecam, Kardemir (D), Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.738,00 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 12.50 itibarıyla 1.738,00 dolardan işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda, saat 12.50 itibarıyla Euro/dolar paritesi 1,0120, sterlin/dolar paritesi 1,1950, dolar/yen paritesi de 135,9 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,4 yükselişle 103,00 dolardan işlem görüyor.