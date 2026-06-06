Piyasalarda kırmızı cuma: Faiz korkusu Avrupa, altın ve Bitcoin'i düşürdü

ABD’den gelen güçlü istihdam verilerinin tetiklediği faiz artışı endişeleri ve teknoloji hisselerindeki sert satışlar küresel piyasaları sarstı. Avrupa borsaları haftayı ekside kapatırken; altın, Bitcoin ve Euro Bölgesi ekonomisi de bu düşüş ivmesinden kaçamadı.

ABD İSTİHDAMI VE ÇİP SATIŞLARI AVRUPA BORSALARINI VURDU

Avrupa borsaları, İngiltere hariç, haftanın son işlem gününü ABD istihdam verileri ve teknoloji hisselerindeki kar satışlarının baskısıyla düşüşle tamamladı. Gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,29 değer kaybederken, Almanya'da DAX 40 haftayı yüzde 1,4 kayıpla kapattı. Euro/dolar paritesi ise 1,152'ye geriledi.

ABD'li çip üreticisi Broadcom'un zayıf bilançosu, Avrupa genelinde teknoloji endeksini yüzde 2,9 aşağı çekerken, Infineon ve STMicroelectronics gibi devlerde sert kayıplar yaşandı.

FED BEKLENTİSİ ALTINI BASKILADI

ABD’de mayıs ayı tarım dışı istihdamı 172 bin artarak beklentileri aştı. Dirençli iş gücü piyasasının Fed'in faiz artırım ihtimalini güçlendirmesiyle yükselen dolar, değerli metalleri vurdu. Altının ons fiyatı 4.347 dolara, gümüş ise 69 dolara kadar çekildi. Orta Doğu'daki savaş ve Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimlere rağmen altının güvenli liman rolünü oynamakta zorlanması dikkat çekti.

EURO BÖLGESİ KÜÇÜLÜYOR, KRİPTODA PANİK SATIŞI

Euro Bölgesi ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 0,2 küçülerek resesyon endişelerini artırması, gelecek hafta toplanacak olan Avrupa Merkez Bankasının (ECB) işini zorlaştırıyor. Artan enflasyon karşısında ECB'nin 25 baz puanlık faiz artışına gitmesi bekleniyor.

Öte yandan, tırmanan jeopolitik riskler ve kurumsal satış baskıları kripto para piyasasını da vurdu. En büyük kripto para birimi Bitcoin, yaşanan panikle yüzde 5'ten fazla değer kaybederek uzun bir aradan sonra 60 bin dolar sınırının altına indi.