Piyasalarda saldırı depremi: Altın ve petrol fiyatları uçtu!

İsrail, gece yarısı İran'a saldırı başlattı. Saldırılarda çok sayıda yerleşim yeri hedef alınırken, can kayıplarının da olduğu aktarıldı.

ABD'nin Orta Doğu'daki elçilik personellerini tasfiyesinin ardından tedirginlik içinde bekleyen piyasalar, saldırı haberiyle büyük bir sarsıntı yaşadı. Ons altın saldırı sonrası 3 bin 430 doları aştı, gram altın 4 bin 380 lirayı geçerek tarihin en yüksek seviyesini gördü.

PETROL FİYATLARI DA UÇTU

Petrol fiyatları da, İsrail'in İran'a saldırı düzenlemesinin ardından Türkiye saatiyle 04.10 itibarıyla yüzde 7,40 artışla 74,49 dolara çıktı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 7,86 yükselişle 73,39 dolara tırmandı.