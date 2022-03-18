Piyasalarda son durum: Altın ne kadar oldu? (18 Mart 2022 Cuma)
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 920 lira seviyesinde işlem görüyor.
Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,3 artışla 917,6 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla yüzde 0,3 değer kazancıyla 920 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.508 lira, Cumhuriyet altını da 6.131 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 1.934,7 dolardan işlem görüyor.
Analistler, küresel bazda şahinleşen merkez bankalarına karşın Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşla artan jeopolitik risklerin altının ons fiyatını desteklemeyi sürdürdüğünü bildirdi.
Rusya-Ukrayna savaşından gelecek haber akışının altının ons fiyatı üzerinde etkili olmaya devam ettiğini kaydeden analistler, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesinde dış ticaret dengesi ve ABD'de 2. el konut satışlarının takip edileceğini söyledi.
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.970 doların direnç, 1.920 doların destek olarak öne çıktığını belirtti.
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