Fed kararı sonrası altın fiyatlarında son durum (17 Mart 2022)

17 Mart 2022 Perşembe, 10:42

Altın fiyatları Fed'in politika faizini beklentilere paralel şekilde yükseltmesinin ardından yükselirken, yatırımcılar Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleştirilen barış görüşmelerini izliyor.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün 1,894.70 dolar ile 28 Şubat'tan bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından bugün yüzde 0.4 artarak 1,935.89 dolara yükseldi.

GRAM ALTIN

Gram altın, alış 904 TL, satış 912 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 954 TL. 42 TL düşüş gerçekleşti.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın, alış 1.479 TL, satış 1.509 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.577 TL. 68 TL düşüş gerçekleşti.

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını, alış 6.089 TL, satış 6.150 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 6.425 TL. 275 TL düşüş gerçekleşti.