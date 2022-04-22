Piyasalarda son durum: Altın ne kadar oldu? (22 Nisan 2022 Cuma)

22 Nisan 2022 Cuma, 10:49

Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,1 azalışla 922,7 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışına göre yüze 0,2 artışla 925 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.517 lira, Cumhuriyet altını da 6.198 liradan satılıyor.

Dün, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın mayıs ayında 50 baz puanlık faiz artışının masada olduğu ve yüksek enflasyon karşısında bankanın biraz daha hızlı hareket edebileceği sinyalini vermesinin ardından günü yüzde 0,3 azalışla 1.951,3 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 1.953,5 dolardan işlem görüyor.

Analistler, Powell'ın açıklamaları ile tahvil piyasasında Fed'in temmuz ayına kadar yapacağı üç toplantıda da 50 baz puanlık faiz artışına gideceğinin fiyatlandığını belirterek, para politikalarına ilişkin yönlendirmelerin yakından izlenmeye devam edileceğini kaydetti.

Bugün, dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, devam eden Ulsulararası Para Fonu (IMF) toplantıları kapsamında Avrupa ve İngiltere merkez bankaları başkanlarının açıklamalarının da yatırımcıların odağında olacağını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.935 doların destek, 1.970 doların direnç konumunda olduğunu ifade etti.

