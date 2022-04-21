Malatya'da siyanürle altın arama protestosu

21 Nisan 2022 Perşembe, 17:53

Hudut Kalecik Dedeler Çevre Platformu, Malatya Çevre Platformu (MAL-ÇEP) ile ortaklaşa Doğanşehir ilçesi Hudut Mahallesi Kalecik mevkiinde ‘vahşi madencilik' yapıldığı gerekçesiyle bir eylem gerçekleştirdi.

Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre eylemde, madencilik için ormandaki ağaçların kesilerek, sondaj çalışması yapıldığı iddia edildi. Altın arama faaliyeti için sondaj çalışmasına dair bugün bölgede bilirkişi tespiti yapılacağını öğrenen mahalle sakinleri ve Malatya Çevre Platformu üyeleri maden sahasının bulunduğu alanda toplanarak çalışmaları protesto etti.

"BELİRLENEN 40 FARKLI NOKTADA SONDAJ FAALİYETİ GERÇEKLEŞECEKTİR"

Maden sahası girişinde toplanan köylüler ve platform üyeleri adına konuşan Hudut Kalecik Dedeler Çevre Platformu üyesi Teslim Topal, “Hudut Kalecik mevkiinde usulsüzce maden arama ruhsatı verilmiş bulunan şirketin yürüttüğü maden arama faaliyetinin yapıldığı alan meşe ağaçlarından oluşan birinci bölge orman vasfındaki arazilerdir. Yörenin temel geçim kaynağı tarım hayvancılık ve arıcılıktır. Yöre halkının geçim kaynaklarını sağlayacak nitelikteki toprak, hava ve su kirletilmekte, doğa katliamı gerçekleştirilmektedir. Yapılan arama faaliyetlerinin yöre halkının içme sularına yakınlığı 500 metredir. Belirlenen 40 farklı noktada sondaj faaliyeti gerçekleşecektir. Maden aramasının yapılacağı alan 25 hektarın üzerindedir. ÇED raporu düzenlenmemiş, halkın katılım toplantısı yapılmamış, tarım ve hayvancılığın temel geçim kaynağı olan alanda vatandaşların yerleşkelerine çok yakın mesafede faaliyetler başlamış, doğa, habitatlar, bitki türleri, yabanıl hayat görmezden gelinmiştir” diye konuştu.

"BU MADENE BAŞLANMASIYLA BÖLGEMİZİN YOK OLUŞU İÇ İÇEDİR"

Yürütülen maden faaliyetinin canlıların yaşam alanına saldırı olduğunu belirten Topal, şu ifadelere yer verdi:

“Yürütmenin durdurulması talepli açılan davada mahkeme, yürütmenin durdurulmasına ilişkin verilecek kabul ya da ret kararının keşiften sonraya ertelenmesine karar vermiştir. Oysaki yürütmenin durdurulmasıyla alakalı ivedi karar verilmelidir. Keşifte bulunan bilirkişiler, maden -çevre- harita mühendislerinden oluşmaktadır. Dosya kapsamında bilirkişi heyeti yetersizdir. Ziraat, orman ve jeoloji alanında bilirkişilik yapacak şahısların seçilmesi gerekirken bilirkişi heyetindeki noksanlık şaibe uyandırıcıdır. Burada altın rezervinin olduğunu kimseden saklamaya gerek yoktur. Bu rezervin büyüklüğü süreç içerisinde belli olacaktır.

Amaçlananın altın madeni çıkarmak için siyanür ve sülfürik asit havuzu kurmak olduğu düşüncesindeyiz. Bu madene başlanmasıyla bölgemizin yok oluşu iç içedir. Fakat bu maden sadece Hudut Kalecik Dedeler Mahallerini yok etmeyecektir. Doğanşehir ve Malatya'ya büyük zarar verecektir. Sorun yerel değil çok boyutlu mikro değil makro bir çevre sorunudur. Bu direnişin bir parçası olacağımızı, çevre ve insan hakları mücadelesi veren bütün insanlarla bu yolu omuz omuza yürüyeceğimizi ve bu sorunu ve mücadeleyle alakalı sorumluluğu asli bir görev olarak yürüteceğimizi bildirir, herkesi bu davamıza ortak olmaya ve dayanışmaya çağırıyoruz.”