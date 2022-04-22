Rapçi ASAP Rocky silahlı saldırı suçundan gözaltına alındı, kefaletle serbest bırakıldı

22 Nisan 2022 Cuma, 09:23

Asıl adı Rakim Mayers olan rapçi ASAP Rocky, Los Angeles Uluslararası Havalimanı'nda Kasım 2021'deki bir silahlı saldırının şüphelisi olarak gözaltına alındı. Rapçi, gözaltına alınmasından kısa bir süre sonra 550 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı.

AA'nın haberine göre, polis raporlarında, ASAP Rocky'nin mağdura üç dört el ateş ettiği ve kurşunlardan birinin mağdurun sol elini sıyırdığı bilgisi yer aldı. Rapçinin avukatı Alan Jackson, gözaltı haberini doğrularken, konu hakkında ayrıntılı bilgi vermedi.

ASAP Rocky'nin 17 Ağustos'ta mahkemeye çıkacağı aktarıldı.

KORUMALARIYLA GÖÇMEN GENCİ DARBETMİŞTİ

30 Haziran 2019’da Stockholm'de yanlarına yaklaşan "göçmen genci darbetmeleri" nedeniyle haklarında açılan davada suçlu bulunan ASAP Rocky ve iki korumasına para cezası verilmişti. Olay sonrası 3 Temmuz'da tutuklanan ve 2 Ağustos'a kadar nezarette kalan rapçi ve korumaları, tutuksuz yargılanmalarına karar verilmesinin ardından ABD'ye dönmüştü.

TRUMP'TAN ASAP ROCKY'YE DESTEK

ABD Başkanı Donald Trump, ASAP Rocky'nin darp görüntülerinin internete düşmesinin ardından hakkında soruşturma başlatılan sanatçıya destek vermişti. Eski İsveç Başbakanı Stefan Löfven'i arayan Trump, Rocky'ye şahsen kefil olduğunu söylemişti.