Piyasalarda son durum: Dolar ne kadar oldu? (1 Kasım 2021)

01 Kasım 2021 Pazartesi, 09:26

Dolar/TL tarihi rekorun hemen altındaki 9.6 civarında güne başlarken piyasalarda veri gündemi diplomatik gelişmeler ve TCMB'nin ilk kez geçen hafta telafuz ettiği cari fazla hedefine yönelik tartışmalar izlenecek.

Dolar/TL, Osman Kavala ile ilgili çağrı yapan 10 büyükelçi için AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "istenmeyen kişi" ilan edilmesi yönündeki açıklaması ile başlayan diplomatik gerilim ile geçen hafta yükseldiği 9.85 tarihi zirvesi sonrasında 9.42'ye kadar gerilemişti.

Bankacılar batı ile ilişkilerin daha da kötüleşmesi ihtimalini yaratan gerilimin azalmasının TL'ye pozitif yansıdığını belirtirken, kur haftayı 9.6 civarında tamamlamıştı.

İç piyasada bugün veri gündeminde Türkiye ve dünyaya ilişkin PMI verileri, İTO öncü enflasyon göstergeleri, Ekim ayı öncü dış ticaret verileri takip edilecek. Piyasalar bu hafta Ekim ayı enflasyon verilerini de izleyecek.

Dolar/TL saat 09.15'te 9.5600/9.5900 seviyesindeydi. Euro/TL aynı saatte 11.0485/11.0841, sepet bazında TL 10.3042/10.3368 seviyesindeydi. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri ise geçen haftayı 448/452 baz puandan tamamladı.

İLAN EDİLEN YENİ HEDEF CARİ FAZLA

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, geçen hafta enflasyon raporunda Türkiye'nin cari açığı kapatmadan fiyat istikrarının sağlanamayacağını ve TL'deki değer kaybının kalıcı olarak duramayacağını söyledi.

TCMB uzun bir süredir enflasyona odaklanmadığı için eleştiriliyordu. Açıklamalarında para politikasının cari açığın azaltılmasını hedefleyecek şekilde evrileceğinin sinyalini veren TCMB kullandığı dilde şu ana kadarki en net değişikliği yaptı. Cari fazla hedefi yine bu kadar net ilk kez dile getirildi.

Böylece, uygulamada bir süredir zaten yapılan ve TL'nin değer kaybetmesine de neden olan bu politikalarla kur dengesinin, enflasyonda düşüşün ve finansal istikrarın sağlanacağı ifade edildi.

Türkiye'de bir süredir uygulanmakta olan politikalar için Kavcıoğlu, "%5 cari açık, enflasyon ve büyüme politikası fiyat istikrarı ile çelişmiş, sürdürülebilir olmamıştır... Cari fazla verdiğimizde finansal ve fiyat istikrarını sağlamış olacağız... Cari denge sağlandığında kur üzerinde de denge sağlanacaktır" dedi.

Merkez Bankası Ekim ayında beklenenin oldukça üzerinde olan 200 baz puanlık faiz indirimine gitmişti. TCMB'nin böylece Eylül ve Ekim aylarında gerçekleştirdiği faiz indirimi 300 baz puana ulaşırken politika faizi de %16'ya indi.

TCMB'nin para politikası uygulamalarına ilişkin endişeler ve dolardaki küresel güçlü seyir TL'yi değer kaybı yönünde etkileyen ana etken olmaya devam ediyor.

Yabancı yatırımcılar oldukça düşük seviyelere çektikleri TL cinsi varlıklarından çıkış yönlü işlemlerine devam ediyorlar. Bürümcekçi Araştırma ve Danışmanlık Kurucu Ortağı Haluk Bürümcekçi'nin hesaplamasına göre yabancı yatırımcı swap işlemlerinde son yedi haftanın toplam çıkışı 6.2 milyar dolara ulaştı. Yabancılar para piyasalarında çıkış yönlü işlemlere uzun süredir devam ederken bankacılara göre düşen yabancı yatırımcı oranı piyasa derinliğini de azaltan bir etken konumunda.

Bankacılar yabancı yatırımcı eksikliği göz önüne alındığında TL'nin seyrini görmek için daha çok lokallerin döviz tevdiat hesaplarında (DTH) yapacakları işlemlere bakacaklarını belirtiyorlar.

TCMB'nin karışık politika mesajları vermeye başlaması öncesi Eylül ayına 8.3 civarında işlem görüyordu. Gerçekleşen enflasyona göre reel olarak %4'e yakın negatif getiri sağlayan TL'de analistlere göre değer kaybı riski sürüyor ancak 10 seviyesinde belirgin bir döviz satışı da bankacılara göre mümkün.

Birçok bankacı TCMB'nin faiz indirimlerinin devam etmesi halinde ani faiz artışlarına kısa sürede ihtiyaç duyulabileceği endişesini dile getirdi. TCMB ise faiz indirimlerine devam yönünde algılanan bir mesaj verdi, ancak bunun için yıl sonuna kadar "sınırlı" bir alanın kaldığını belirtti.