Piyasalarda son durum: Dolar ne kadar oldu? (14 Nisan 2022 Perşembe)

14 Nisan 2022 Perşembe, 09:02

Piyasada TCMB'nin faizleri sabit tutmasının beklendiği Para Politikası Kurulu (PPK) kararı beklenirken ayrıca haftalık rezerv para banka ve menkul kıymet istatistikleri takip edilecek.

Enflasyonun Mart ayında yüzde 60'ı aşmasına ve gelecek aylarda yükselişini yüzde 70 üzerine doğru sürdürmesinin beklenmesine rağmen Reuters anketine katılan 18 ekonomistin tümü politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağı görüşünde.

TCMB, faizin enflasyona sebep olduğu görüşünü savunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talepleri doğrultusunda geçen yılın sonunda politika faizini TRINT=ECI kademeli olarak 500 baz puan indirerek yüzde 14'e çekmişti. Bu veri güncel enflasyona göre TL'nin eksi 47 puan negatif getirisi olduğu anlamına geliyor.

Gevşeme döngüsü kur krizine sebep olarak dolaylı yoldan enflasyonun sert yükselmesine neden olurken, Şubat ayında Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından artan küresel enerji maliyetleri ise fiyat artışlarını daha da körükledi.

"FAİZ TEPKİSİ VERİLMEYECEĞİ YÖNÜNDE BEKLENTİ"



Öte yandan bu yıl ilk kez bu PPK anketine yıl sonundan önce faiz artışı beklentisi girdi. Yıl sonu için tahmin veren toplam 8 katılımcıdan 3'ü artık TCMB'nin yıl bitmeden faiz artırmak zorunda kalacağını öngörüyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın düşük faiz kararlılığı nedeniyle bugüne kadar enflasyondaki yükselişe rağmen faiz tepkisi verilmeyeceği yönünde beklenti vardı.

İhracatçılardan daha fazla döviz alımı ve KKM'de vergi teşviklerinin genişletilmesini bir arada değerlendiren bankacılar adımların kamunun daha fazla dövize de ihtiyaç duyduğunu gösterdiğine dikkat çektiler.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu Salı günü ihracatçılar ile gerçekleştirdiği toplantıda, ihracatçıların döviz gelirlerinin yüzde 25'inin TCMB tarafından satın alınması uygulamasında oranın "yüzde 40'a çıkarılmasının planlandığı"nı söyledi.

TCMB'nin ihracat gelirlerinin belirli bir kısmını satın alması uygulması aslında yılbaşından beri kamunun döviz piyasası üzerinde belirleyici olmasını sağlayan uygulamaların en önemli bileşenlerinden biri. Banka eksi 45 milyar dolar olan swap hariç rezervlerini kuru istikrarlı tutmak için kullanıyor bunun için de KKM, ihracatçı dövizleri ve reeskont kredisi gibi uygulamalardan sağladığı milyarlarca dolar dövizi kullanıyor.

Öte yandan Salı günü AKP tarafından TBMM'ye dün sunulan ekonomiye ilişkin torba kanun tasarısına göre 31 Mart itibarıyla bilançosunda yer alan dövizi TL'ye çeviren ve en az 3 ay vadeli mevduat yapan kurumlara değerleme, faiz ve diğer kazançlarına kaynaklanan tutarları kurumlar vergisinden istisna etme hakkı getiriliyor.

GERİLEMEYE BAŞLADI

Dolar/TL geçen haftayı 14.75 civarından tamamladıktan sonra bu hafta kamuya döviz kazandırı adımların belirginleşmesiyle sınırlı bir aşağı yön izledi. Kur bu saat 08.34'te 14.5975/14.6025 seviyesinde işlem gördü. Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri geçen ay yüzde 28.57'ye kadar çıkarak tarihi rekora yükseldikten sonra gerilemeye başladı. Dün son işlem yüzde 23.92 oldu.

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri Mart'ta 700 baz puanı aşarak rekor seviyeye yükseldikten son haftalarda 100 baz puan civarında düşüş gösterdi. CDS dün günü 586/594 baz puan seviyesinden tamamladı.

Piyasalarda bugünkü PPK toplantısı sonrası ay sonunda enflasyon raporunu da takip edilecek gündem maddeleri arasında Ekonomistler TCMB'nin yüzde 23 civarındaki yıl sonu enflasyon tahminini belirgin yukarı güncellemesi bekleniyor.