Piyasalarda son durum: Dolar ne kadar oldu? (15 Ağustos 2022)

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 09:19

İç piyasada gündemde bu hafta Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı öne çıkarken dış piyasalarda ise küresel risk iştahı ve petrol fiyatları takip edilecek ana gündem maddeleri arasında yerini koruyor.

Küresel piyasalarda AB ve Çin başta olmak üzere global resesyon endişeleri de önemini koruyor. Ekonomik veriler Çin'de imalat ve perakende sektörlerinde koronavirüs tedbirleri nedeniyle Temmuz'da beklenmedik şekilde yavaşlama kaydedildiğini gösterirken Çin kredi talebini canlandırmak için borçlanma faizini düşürerek yatırımcıları şaşırttı.

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde bugün başlayacak 30'dan fazla temel tüketim maddesinde indirimli fiyat uygulamasının enflasyona etkisi de takip edilen gündem maddeleri arasında.

Ağustos başında 18 seviyesine yükselerek 20 Aralık'tan bu yana yeni zirveyi gören ve ondan sonra 18'in hemen altında yatay seyre geçen dolar/TL bu sabah saat 0852'de 17.96/17.96 seviyesindeydi. Bu seviyeye göre TL'nin dolar karşısında keskin kayıplarının tekrar başladığı nisan sonundan bu yana kaybı yüzde 17.3, yılbaşından beri kaybı ise yüzde 26.6 oldu.

MOODY'S TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTUNU BİR KADEME İNDİRDİ



Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, ödemeler dengesi risklerini ve döviz rezervindeki düşüşü gerekçe göstererek Türkiye'nin kredi notunu bir kademe indirerek B2'den B3'e düşürdü. Böylece Türkiye'nin notu yatırım yapılabilir seviyenin 6 kademe altına inmiş oldu.

Ekonomi yönetiminin uyguladığı politikaların temel dayanak unsurlarından biri olan döviz rezervleri son iki haftada belirgin artış kaydetti. TCMB'nin net rezervleri son iki hafta 5.1 milyar dolar artışla KKM'nin devreye girdiği Şubat ayından bu yana en güçlü artışı kaydetti.

Diğer taraftan kurumların döviz mevduatı da son iki haftada 5 milyar doların üzerinde artış kaydetti. Artışın sebebi net olarak bilinmiyorsa da, bu ay devam eden kurumsal KKM hesaplarının yenilenip yenilenmediğini göstermesi açısından yakından izleniyor.

Ekonomi yönetimi geçen yıl 50.7 milyar dolar olan Türkiye'nin enerji ithalatının bu yılın tamamında neredeyse iki katına çıkarak 100 milyar dolara ulaşacağını öngördü. Bu yılın sadece ilk yedi ayında yapılan enerji ithalatı ise yaklaşık 56 milyar dolar seviyesinde. Artan enerji maliyeti ekonomide hedef olarak belirlenen cari fazlayı bu yıl için imkansız hale getiren en önemli etken oldu.

CDS'LER ZİRVENİN ARDINDAN DÜŞÜŞTE



Uluslararası piyasalardan borçlanma maliyetinin de bir göstergesi olan Türkiye'nin beş yıllık dış borcunu iflasa karşı sigortalamanın maliyeti (CDS) temmuz sonunda 880 baz puanın üzerine çıkarak tarihi zirveye yaklaşmasının ardından başlayan düşüşünü sürdürdü.

Türkiye'nin beş yıllık CDS'i geçen haftayı 647/659 baz puandan tamamladı. Gelişmekte olan ülkeler genelinde 27 temmuzdan CDS'lerde keskin düşüşler görülürken, Türkiye'de düşüş 230 baz puanı aşarak benzerlerini aştı.