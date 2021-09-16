Piyasalarda son durum: Dolar ne kadar oldu? (16 Eylül 2021)

16 Eylül 2021 Perşembe, 08:53

Dolar/TL, Merkez Bankası'nın (TCMB) erken faiz indirimi izlenimi yaratan mesajları ardından 8.3 seviyesinden yükseldiği 8.4-8.5 bandındaki seyrini sürdürüyor.

Piyasalarda önümüzdeki hafta önce ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sonra TCMB'nin faiz kararı yön belirleyici olarak izlenecek.

Küresel piyasalarda dolar başlıca para birimleri karşısında geçen ay işlem gördüğü bandın ortalarına yakın işlem görürken yatırımcılar gözlerini Fed tahvil alım programını ne zaman azaltacağına ilişkin ipuçları görmek için önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek politika toplantısına çevirdi.

Endeks hafta başında 92.887 ile son iki haftanın en yüksek seviyesini gördükten sonra Salı günü enflasyon verisinin beklentilerin altında kalmasıyla 92.321 ile son bir haftanın en düşük seviyesini gördü. Endeks 3 Eylül'de istihdam verisinin beklentilerin altında kalmasının ardından 91.941 seviyesine kadar gerilemişti.

TCMB'nin çekirdek enflasyona odaklanmasıyla birlikte faiz indiriminin yaklaştığı endişeleriyle geçen hafta 8.50'nin üzerine yükselen dolar/TL ise 8.4-8.5 arasında sınırlı dalgalanıyor.

Dolar/TL bugün saat 08.30'da 8.4340/8.4480 seviyesindeydi. Aynı saatte euro/TL 9.9584/9.9754, sepet bazında TL 9.1962/9.2117 seviyesindeydi. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri dün kapanışta 373/376 baz puan seviyesinden kapandı.

Geçen haftaya 8.27'li seviyelerden başlayarak doların küresel bazda değer kazanmasına paralel yükselen dolar/TL, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun faiz indirimlerine kapıyı aralayan Çarşamba günkü konuşmasının ardından 8.5185'e kadar yükselmişti.

Kavcıoğlu ay başında yatırımcı toplantısında da enflasyon oranı üzerinde faiz uygulayacağı taahhütüne atıf yapmamış ve yatırımcılarda faiz artışı yapılmayacağı, indirimlerinin de yaklaştığı izlenimini uyandırmıştı.

Kavcıoğlu, geçen haftaki konuşmasında TCMB'nin bundan sonra politika faizinden yüksek olan enflasyon oranı yerine politika faizinden yaklaşık 200 baz puan daha aşağıda olan çekirdek enflasyonu izlemeye ağırlık vereceğini ifade etmişti.

TCMB'nin 23 Eylül'deki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz indirimi yapması ihtimaller arasına girerken yatırımcılar PPK kararını artık daha yakından izliyorlar.

Bankanın bu ay geçmiş PPK metinlerinde yer alan ifadeleri belirgin değiştirmesine kesin gözüyle bakılırken %20'ye yaklaşan enflasyona rağmen faiz indirim yapıp yapmayacağı ise hâlâ net kestirilemiyor.

Kavcıoğlu'nun açıklamalarından önce Reuters anketinde oluşan beklentiler Kasım veya Aralık aylarında faiz indirimi için ancak sınırlı bir alan oluşacağı yönündeydi. Açıklamalar sonrası bu beklenti sınırlı değişti. Reuters anketinde önümüzdeki hafta için genel beklenti faizlerin sabit tutulacağı yönünde. Ancak ankete ilk kez tek kurum da olsa faiz indirimi beklentisi girdi.

Bugün iç piyasada TCMB'nin haftalık para banka menkul kıymet ve rezerv verileri, dış piyasalarda ise ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları ile perakende satış verileri takip edilecek.