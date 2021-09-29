Piyasalarda son durum: Dolar ne kadar oldu? (29 Eylül 2021)

29 Eylül 2021 Çarşamba, 09:29

Eylül ayına 8.3 seviyesinden başlayan TL, faiz indirimi mesajları ve takiben geçen hafta yapılan indirim ile sert değer kaybetti. Aynı dönemde küresel piyasalarda dolar da belirgin değer kazandı.

Dolar uluslararası piyasalarda ABD tahvil getirilerindeki yükselişe paralel değer kazandı. Yatırımcıların Fed'in destekleyici politikalarını küresel ekonomik büyüme üzerinde baskıların oluştuğu bir dönemde sıkılaştırmaya başlamasının yarattığı kaygılardan da destek buldu.

Dolar endeksi 11 ayın en yüksek seviyesine çıkarak 93.805 seviyesine kadar yükseldikten sonra 92.728'deydi.

ABD'nin 10 yıllık gösterge Hazine tahvil getirileri beş seansta 25 baz puan yükselerek ve Haziran ortasından bu yana görülen en yüksek seviye olan %1.5513'te seyretti.

TL, küresel piyasalarda doların değer kazandığı bir dönemde para politikası endişeleriyle benzer para birimlerinden negatif ayrıştı. Son bir ayda TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı %6 seviyesinde gerçekleşti. Yine son bir ayda benzer para birimlerinde %1 değer kazancı ile %4 değer kaybı bandında hareket görüldü.

YENİ ZİRVESİNİ GÖRMÜŞTÜ

Bankacıların iktisadi gerekçelerle açıklamakta zorlandığı faiz indiriminin ardından kur yeni tarihi zirve gördü. Zirve ve buna yakın seviyelerinden şirket ve bireysel taraftan bankacıların 2-3 milyar dolar arasında olduğunu hesapladığı döviz satışları geldi.

Aynı dönem için TCMB yabancı yatırımcıların 2 milyar dolara yakın çıkış yaptığını söyledi.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu dün yaptığı konuşmada dünyada enerji ve hizmet kalemleri başta olmak üzere dünyada geçici bir enflasyon yükselişi yaşandığını söyledi. Kavcıoğlu bu durumun normalleşme, arz kısıtlarının hafiflemesi ve baz etkilerinin devreden çıkmasıyla ortadan kalkacağını ve bunun Türkiye'de de enflasyonda düşüşe neden olacağını söyledi.

Kavcıoğlu, "Fiyatlama davranışlarının, normalleşme hız kazandıkça önümüzdeki dönemde yeniden salgın öncesi haline yakınsayacağını değerlendiriyoruz" dedi.

Merkez Bankası (TCMB) enflasyondaki yükselişe rağmen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın uzun süredir istediği faiz indirimlerine geçen hafta 100 baz puan ile başladı. Ekonomistler politika faizinin sabit kalacağını tahmin ediyordu.

Faiz indiriminin ardından ise piyasa indirimlerin devam edip etmeyeceğini izlemeye aldı. Ancak dün TCMB önümüzdeki aylarda da "politika hatası" olarak görülen faiz indirimlerinin devam edip etmeyeceğine dair mesaj vermedi.

Yine de piyasalarda faiz indirimlerinin önümüzdeki dönemde de devam edip etmeyeceğini anlamak için siyasilerin ve TCMB'nin açıklamaları takip edilmeye devam edilecek.

Dolar/TL saat 08.49'da 8.8650/8.8800 seviyesindeydi. Aynı saatte euro/TL 10.3605/10.3789, sepet bazında TL 9.6128/9.6295 seviyesindeydi. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri ise dün yaklaşık dört ayın zirvesi olan 434/439 baz puan seviyesinden kapandı.

Bankacıların dikkat çektiği bir diğer unsur ise TCMB'nin indirim kararı ile tahvil getirilerini yukarı yönlü etkilemesi oldu. Bankacılar tahvil getirilerinin faiz indirimine rağmen yukarı hareket etmesinin kısa vadeli faizlerin TCMB kontrolünden çıkma olasılığını endişe ile izliyorlar.

Piyasalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Rusya ziyareti de takip edilecek. Erdoğan Rusya'nın ardından Ekim sonunda ABD Başkanı Joe Biden ile de görüşecek.