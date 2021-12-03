Piyasalarda son durum: Dolar ne kadar oldu? (3 Aralık 2021)

Merkez Bankası'nın dövize müdahalesi ve Hazine ve Maliye Bakanı değişikliğiyle birlikte dolar güne yatay seyirle başladı.

cumhuriyet.com.tr
03 Aralık 2021 Cuma, 09:24
Piyasalarda son durum: Dolar ne kadar oldu? (3 Aralık 2021)
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İstanbul serbest piyasada dolar 13,6540 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 13,6520 liradan alınan dolar 13,6540 liradan satılıyor.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,4510 lira olmuştu. 

KASIM AYI ENFLASYONU AÇIKLANACAK

Yurt içinde piyasaların merakla beklediği kasım ayı enflasyon rakamları bugün açıklanacak. Enflasyon ekim ayında aylık yüzde 2,39, yıllık yüzde 19,89 olarak açıklanmıştı.


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