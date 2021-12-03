Piyasalarda son durum: Dolar ne kadar oldu? (3 Aralık 2021)
Merkez Bankası'nın dövize müdahalesi ve Hazine ve Maliye Bakanı değişikliğiyle birlikte dolar güne yatay seyirle başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 13,6540 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 13,6520 liradan alınan dolar 13,6540 liradan satılıyor.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,4510 lira olmuştu.
KASIM AYI ENFLASYONU AÇIKLANACAK
Yurt içinde piyasaların merakla beklediği kasım ayı enflasyon rakamları bugün açıklanacak. Enflasyon ekim ayında aylık yüzde 2,39, yıllık yüzde 19,89 olarak açıklanmıştı.
Video Haberler
- İETT şoföründen ambulans sürücüsüne şiddet
- Lütfi Elvan'ın koltuğu ona teklif edildi
- Fırtına sürüyor: Dev dalgalar aracı böyle yuttu
- Yürüyen adamın kafasına çanak anten düştü
- Düşme anı görüntüleri ortaya çıktı
- Yurttaşın hali perişan
- Başakşehir'de elektrik trafosu bomba gibi patladı
- Lodos, Çatalca'da saat kulesini devirdi
- Lodos çatıyı uçurdu
- Yargıdaki çürümeyi tek tek anlattı
En Çok Okunan Haberler
- Millet İttifakı'nda deprem
- Yeni Bakandan ayağının tozuyla faiz çıkışı
- Benzine bir zam daha
- Avrupa Konseyi’nden Kavala kararı
- Ekonomistlerden 'af' kararına tepki
- Aykut Küçükkaya görevden alındı
- Tüketildiğinde hafıza kaybına yol açan 5 yiyecek
- AKP'liler Meclis'i böyle bastı
- Bir zam da sigaraya
- CHP'nin 2. mitingi hangi ilde olacak?