Piyasalarda son durum: Dolar ne kadar oldu? (30 Mart 2022 Çarşamba)

30 Mart 2022 Çarşamba, 09:03

Piyasalarda barış görüşmelerinin petrol, emtia fiyatlarına düşüş yönlü etkisinin devam edip etmeyeceği ve Türkiye ekonomisine etkileri takip edilecek.

İç piyasada bugün ekonomik güven endeksi izlenirken Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin birinci ayını doldurmasının ardından dün İstanbul'da gerçekleşen müzakerelerin son turunda ateşkes iyimserliği oluştu.

Rusya Savunma Bakanı Yardımcısı Alexander Fomin, gazetecilere, "Karşılıklı güveni artırmak, müzakerelerin devamı için gerekli koşulları oluşturmak ve nihai hedef olarak uzlaşıya varıp anlaşma imzalamak için Rusya'nın Kiev ve Cherchiniv kentlerindeki askeri faaliyetlerini büyük oranda azaltılması kararı alındı" dedi.

Ukraynalı müzakereciler sundukları teklifler kapsamında, Kiev'in askeri bir ittifaka katılmamayı ve yabancı ülkelerin askeri üslerine ev sahipliği yapmamayı kabul edebileceklerini belirttiler. Ancak Ukrayna bu şartları kabul etmek için NATO anlaşmasının 5. maddesinde yer alanlara benzer güvenlik garantileri istedi.

Aralık ayında 65 dolardan işlem gören Brent petrolü ay ortasında 139 dolara çıktıktan sonra bu sabah itibarıyla 111 dolar seviyesinde işlem gördü. Enerji ihtiyacını ithalat ağırlıklı sağlayan Türkiye'de cari fazlaya odaklı ekonomi politikasının zora girebileceği endişesiyle petrol fiyatları yakından takip ediliyor.

ENFLASYON VERİSİ GELECEK HAFTANIN ODAK NOKTASI

Bazı gıda dışı tüketim ürünlerinde KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülürken vergi indirimlerinin tırmanan enflasyon üzerinde belirgin bir etkisi bulunması beklenmiyor.

Gelecek hafta başında açıklanacak olan Mart ayı tüketici enflasyonunun yeni bir zirveye ulaşması beklenirken KDV indirimlerinin etkisi bir sonraki enflasyon rakamlarına yansıyacak.

Reuters anketine göre Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) Mart ayında artan enerji ve gıda fiyatlarının etkisi ile 20 yılın yeni zirvesi olan yüzde 61.5'ye yükselmesi bekleniyor.

Reuters anketine göre ekonomistler enflasyonun daha uzun süre daha yüksek seviyede seyredeceğine yönelik revizyonlarına devam ediyorlar. Ankete göre yıl sonu enflasyon tahmini bir önceki anketteki yüzde 38'den yüzde 52.2'ye ulaştı.

Dolar/TL 14.8 civarından başlayan dünkü düşüşlerin ardından bu sabah 0845'te 14.6100/14.6240 seviyesinde işlem gördü.

TL, dolar karşısında Ocak ortası ile Şubat ortası arasında 13.5 etrafındaki dar bantta hareket etmiş, sonra ise Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlamasıyla birlikte riskli varlıklardan kaçışın da etkisiyle 11 Mart'ta 14.9950'ye kadar yükselmişti.

İşlemcilerin verdiği bilgiye göre TCMB rezervlerinden devam eden döviz satışlarıyla kurun 15 seviyesini aşmasının önüne geçilmişti.

Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri geçen hafta yüzde 28.57'ye kadar çıkarak tarihi rekora yükseldikten sonra gerilemeye başladı. Dün son işlem yüzde 25.8 oldu.

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri bu ay 700 baz puanı aşarak rekor seviyeye yükseldikten geçen hafta 100 baz puana yakın gerilemişti. CDS dün ise 20 baz puan düşüşle 561/571 baz puan seviyesinden kapandı.

Öte yandan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlanan torba yasada yer alan finans sektöründe kurumlar vergisinin %25'e çıkarılması da piyasanın gündeminde. Kararın enerji sübvansiyonları vergi indirimleri gibi etkilerle gelirleri azalacak olan bütçeye yıllık 10 milyar TL katkı sağlayacak. Tasarı ile finans sektöründe kurumlar vergisinin kalıcı olarak yüzde 25'e çıkarılması amaçlanıyor.