Çalık Holding önünde darbedilerek öldürülen işçinin davasında skandal gerekçeli karar: ‘Kalp rahatsızlığını bilemezlerdi’

Çalık Holding binası önünde şirket çalışanları tarafından darbedildikten sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren işçi Erol Eğrek davasında mahkeme gerekçeli kararını açıkladı. Kararda, Eğrek’in kalp rahatsızlığı bulunduğu, ancak sanıkların bunu bilmesinin mümkün olmadığı belirtilerek sanıklara “taksirle ölüme neden olma” suçundan alt sınırdan ceza verildi.

AİLE ŞİKÂYETİNİ GERİ ÇEKMİŞTİ, TUTUKLULAR TAHLİYE EDİLDİ

İstanbul Şişli’deki Çalık Holding binası önüne, hak ettiği tazminatı almak için giden eski işçi Eğrek, burada şirket çalışanları tarafından darbedildi. Hastaneye kaldırılan Eğrek, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

10 Kasım’da İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Eğrek’in ailesi, “daha fazla mağduriyet yaşamamak” gerekçesiyle şikâyetinden vazgeçti. Savcı, ilk mütalaasını değiştirerek üç tutuklu sanığın tahliyesini istedi. Mahkeme, tutuksuz sanıkların adli kontrolünü kaldırdı; altı sanığa 1 yıl 8 ay hapis cezası vererek hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Osman G. ise delil yetersizliğinden beraat etti.

ADLİ TIP: “OLAYLA ÖLÜM ARASINDA TIBBİ İLLİYET BAĞI VAR”

T24’ten Mahsun Kılıç’ın haberine göre, gerekçeli kararda, Adli Tıp İhtisas Kurulu’nun 28 Temmuz 2025 tarihli raporuna yer verildi. Raporda, Eğrek’in kronik kalp damar hastalığı bulunduğu, darp ve tartışma sırasında oluşan stres ve eforun tetiklemesiyle ani kardiyak ölüm gerçekleştiği belirtildi. Kurul, olayla ölüm arasında tıbbi illiyet bağı bulunduğunu kaydetti.

Savcılık da dosyaya sunduğu mütalaada sanıkların “taksirle öldürme” suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmişti.

SANIKLARA ALT SINIR: “KUSURLARININ AĞIRLIĞI GÖZETİLDİ”

Mahkeme, sanıklar Mustafa Ö., Ruşen H., Adem A., Semih K., Salih H. ve Erhan K.’nin eylemleri ile ölüm arasında illiyet bağı bulunduğunu belirtti. Sanıkların Eğrek’in sağlık durumunu bilmedikleri ve olayın taksir niteliği taşıdığı ifade edilerek, “taksire dayalı kusurlarının ağırlığı” dikkate alınarak alt sınırdan ceza verildiği vurgulandı. Sanıkların duruşmalardaki tutumları da gerekçe gösterilerek indirim uygulandı.

TAZMİNAT İDDİASI DOSYAYA GİRMEDİ

Çalık Holding avukatları, olay sonrası yaptıkları açıklamada Eğrek’in tüm haklarının ve tazminatının ödendiğini savunmuştu. Ancak mağdur avukatları, dosyada tazminata ilişkin hiçbir evrakın bulunmadığını, iddia edilen ödemenin belgelendirilmediğini belirtti.