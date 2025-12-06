Emekli ve emekçilerden bütçe mitingi... Özgür Özel: 'Biz 3 Kasım 2002 günü Erdoğan'ı iktidar yaparak kaybettik'

70'den fazla demokratik kitle örgütünün bir araya gelerek oluşturduğu Yurttaş Birlikteliği emeklilerin ve emekçilerin bütçe hakkı için bugün Ankara Tandoğan Meydanı'nda miting düzenledi.

Mitinge konfederasyonlar, sendikalar, siyasi partiler de destek verdi. Saat 13'te başlayan miting için demokratik kitle örgütleri önce Atatürk Kültür Merkezi (AKM) metro istasyonu önünde buluştu.

Buradan kortej halinde ve sloganlar atılarak miting alanına geçildi. Miting öncesi türküler söylendi. "Emeklilerin ve Emekçilerin Bütçe Hakkı Mitingi"ne CHP Lideri Özgür Özel katılım sağlayıp konuşma yaparken DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan mitinge destek mesaj gönderdi.

Mitingte ayrıca EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan ve SOL Parti Sözcüsü İsmail Hakkı Tombul da söz hakkı aldı.

'EKMEĞİMİZ KÜÇÜLDÜ'

İlk olarak 29 Ekim Kadınları Derneği Başkanı Şenal Sarıhan bir konuşma yaptı. Sarıhan konuşmasında "Ülkenin yüzde 10'unu dahi oluşturmayan kesim, bizim emeklerimiz ve çabalarımız üzerinden, bizden yüz bin kat daha iyi koşullarda yaşıyorlar. Ekmeğimiz küçüldü, üniversiteye giden çocuklarımız varsa burs peşinde koşuyoruz. Yoksulluk derinleşiyor. Yoksulluk sınırı bile 90 bin lirayken hangimizin evine 90 bin lira giriyor. Emeğimizin hakkı parlamentoda karşılanamıyor" ifadelerini kullandı.

Sarıhan konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı. "Bir aradalığımızı büyütmek gerekiyor. Daha çok birlikte olmaya ihtiyacımız var. Türkiye'de tek derdimiz karnımızın doyması değil. Demokrasi ve özgürlük derdimiz de var. Parlamentoya seslenmek istiyorum. Bütçe hakkı emeğin hakkıdır. Bütçenin adil olması, katılımcı anlayışla ve tüm halkı görerek başarılabilir. Bizi görün ve duyun. Yeni sloganımız 'Ya Hep Beraber, Ya Hep Beraber."

Sonrasında ise şu konuşmalar yapıldı:

'İKTİDAR PAZARI, ÇARŞIYI BİZE HARAM EDİYOR'

DİSK Emekli-Sen Genel Başkanı Cengiz Yavuz: "Pazarı, çarşıyı bizi haram eden bir iktidarla karşı karşıyayız. Bu düzen tek tek bireyleri yenebilir ama yan yana duran öfkeli halkı hiçbir güç yenemez. Bu iktidar tek bir sesi susturabilir ama milyonların çığlığını asla susturamaz."

'ÜLKEYİ YÖNETEMEYENLER TERCİHİNİ SERMAYEDEN YANA YAPTI'

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Genel Başkanı Cuma Erçe: "Bütçe ideolojik bir tercihtir. Bugün ülkeyi yönetemeyenler tercihini sermayeden yana yapmaktadırlar. Bugüne kadar laiklikten ve bilimden uzaklaşıldığı için ülkemiz aç. Silahlanlanmadan yana tercih yaptıkları için halkımız aç. Bugün Suriye'de Aleviler soykırıma tabii tutuluyorlar. Suriye'de canlarımız katlediliyor. Katil HTŞ, işbirlikçi AKP."

'SARAY IŞIKLARI SÖNECEK Kİ SOFRAMIZ AYDINLANSIN'

Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk: "Bu bütçede savaş var. Çocuklarımız okulda açlıktan bayılıyor. Kadınlar katlediliyor. İşçiler açlık sınırıyla baş başa bırakılıyor. Daha fazla örgütlenerek karşılarına dikilmeye devam edeceğiz. O sarayın ışıkları sönecek ki bizim soframız aydınlansın."

'KAZANCI YANSITIRSA HUZURLA OTURUR'

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım: "Halkın sesini duymak istemiyorlar ama buradan çıkan gür sesi Saray dahil herkes duyacak. AKP'den önce herkes rahat ve huzurluydu. Hiç kimse oturduğu Saray'da kendini rahat ve güvende hissetmeyecek. Halkın kazancını halka yansıtırsa orada huzurla oturur. Emekliyi görmezden gelen geleceği de görmezden gelir."

'KAYNAK VAR UTANMA YOK'

KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz: "Kayyum varken hangi bütçeden bahsedeceğiz. Siyasal iktidar kendi ideolojik ihtiyacını karşılamak için bu ülkenin kaynaklarını savaşa, faize, beşli çeteye aktarmaktan asla imtina etmiyor. Kaynak var ama bunlar da ar ve utanma yok."

'EMEKÇİYİ SELAMLAMAYACAĞIZ DA KİMİ SELAMLAYACAĞIZ'

Mitingin kapanış konuşmasını ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel yaptı.

Emeklinin ve emekçinin hakkı için büyük bir mücadele verdiklerini söyleyen Özel, mitinge katılım sürecini ise "Bizim mitinge gelip selamlar mısınız diye sordular. Alnından ter akan, o terden bereket fışkırtan, emeğiyle geçinen emekçiyi, hakkı yenen emekliyi selamlayacağız da kimi selamlayacağız?" sözleriyle anlattı.

'TEK ADAM KAYBEDECEK YURTTAŞ HAKKINI ALACAK'

Bütçe hakkını 'insanlığın en önemli kazanımı' olarak nitelendiren Özel, "Bütçe Meclis'ten doğmaz. Meclis bütçe hakkından doğar" mesajını verdi.

Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Demokrasi sadece 5 yılda bir oy kullanıp, vatandaşın çekildiği bir düzen değildir. Madem bütçe hakkı tanınmamaktadır, o zaman Meclis meydandır, sokaktır. Siz tarihin doğru tarafındasınız. Tek adam yine kaybedecek, yurttaş bütçe hakkını söke söke alacaktır."

'BİZ AKP'Yİ İKTİDAR YAPARAK KAYBETTİK'

Çeyrek altın hesabından iktidara yüklenen Özel, "Bugün bir emekli girip kuyumcudan çeyrek altın alsa, eve gittiğinde baksa ki çantada yok, yol boyunca geri gider, kaybettiğini düşürdüğü yerde arar. Bizim emeklimiz yedi çeyrekten iki çeyreğe gerilerken, o beş çeyrek altını arıyorsa, bulacağı yer tam da kaybettiği noktadır. Biz 3 Kasım 2002 günü Recep Tayyip Erdoğan’ı bu ülkeye iktidar yaparak, Adalet ve Kalkınma Partisi’ni iktidar yaparak, ‘Şirket gibi yöneteceğim’ diyenleri iktidar yaparak kaybettik. Geldi, şirketi kurdu. Şirketin adı KADAŞ (Kara Düzen Anonim Şirketi)" diye konuştu.

Özel asgari ücret için tekliflerinin 39 bin lira olduğunu da tekrar duyurdu.