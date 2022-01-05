Piyasalarda son durum: Dolar ne kadar oldu? (5 Ocak 2022 Çarşamba)

05 Ocak 2022 Çarşamba, 09:26

Kur korumalı mevduat sonrasında başlayan düşüşün ardından yeniden yükselişe geçen dolar kuru güne 13.40 seviyesinden başladı.

Dün kapanışı 13,4732 lira ile yapan dolar, 13,44 liradan işlem görüyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dün yaptığı açıklamada Kur Korumalı Mevduata yaklaşık 84 milyar Lira'nın geldiğini açıkladı. Bakan Nebati, ayrıca bu sefer "Enflasyon Korumalı Mevduat" üzerinde çalıştıklarını açıkladı.