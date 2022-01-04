Son dakika | Dolar yönünü yukarı doğru çevirdi (4 Ocak 2022 Salı)
Son dakika haberi | İstanbul serbest piyasada dolar/TL, enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yönünü yukarıya doğru çevirdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı. Tüketici fiyatları, aralık ayında aylık bazda yüzde 13,58 artarken, yıllık enflasyon yüzde 21,31'den, yüzde 36,08'e yükseldi.
Bu oran Eylül 2002'den bu yana görülen en yüksek enflasyon olarak gerçekleşti.
DOLARDA SON DURUM
Enflasyon verilerinin ardından İstanbul serbest piyasada 13,3180 liradan alınan dolar, 13,3200 liradan satılıyor. 15,0380 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 15,0400 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,0980 lira, avronun satış fiyatı ise 14,8580 lira olmuştu.
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