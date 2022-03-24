Piyasalarda son durum: Dolar ve Euro ne kadar oldu? (24 Mart 2022)

24 Mart 2022 Perşembe, 09:15

İstanbul serbest piyasada Dolar14,8270 liradan, Euro 16,2760 liradan güne başladı.

Piyasalarda bugün Merkez Bankası'nın (TCMB) düzenleyeceği yılın ilk yatırımcı toplantısı takip edilecek. Bankacılar TCMB politikaları hakkında ileri dönük yönlendirme almak için bu toplantıyı takip edecek.

Bugün ayrıca geçen hafta politika faizinin %14'te sabit tutulduğu Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının özetleri; haftalık para ve banka, rezerv ve menkul kıymet istatistikleri de takip edilecek.

Kur korumalı mevduat (KKM) sisteminde bu hafta itibarıyla başlayan ilk dönüşlerin döviz talebine dönüşüp dönüşmeyeceğini de önümüzdeki dönem piyasada takip edilmeye devam edilecek gelişmelerin başında yer alıyor.

Bankacılar TCMB yatırımcı toplantısında da KKM, YUVAM ve altının sisteme dahil edilmesine yönelik uygulamaların ekonomiye etkisini ve önümüzdeki dönem olası değişiklikleri de anlamaya çalışacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kur korumalı mevduat (KKM) sisteminin 22 Mart itibarıyla 591 milyar TL büyüklüğe ulaştığını sistemin yapancı para mevduatın toplam mevduat içindeki yapını 10 puan düşürdüğünü belirtti.

Hükümet Aralık ayından beri vatandaşların döviz ve altın birikimlerine kur koruması sağlayarak Türkiye ekonomisinin döviz dengesini sağlamaya, kaynakları da daha çok üretime aktararak cari fazla vermeye çalışıyor. Enflasyonla mücadelenin de bu şekilde yapılacağına diikat çekiyor.

Bankacıların yaptığı hesaplamalara göre KKM'nin neredeyse tamamı bireysel kullanımdan bir haftada yaklaşık 80 milyar TL tutarında mevduatın dönüşü olacak. İlk haftanın Hazine'ye maliyeti 10 milyar TL'nin biraz üzerinde hesaplanıyor. KKM sisteminin geçen hafta itibarıyla 600 milyar liraya yaklaşan büyüklüğü üzerinden Hazine ve TCMB'ye toplam maliyeti ise mevcut kur ile 30-35 milyar TL düzeyinde.

Bugün ayrıca Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı Brüksel'de devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenecek NATO olağanüstü zirvesi de takip edilecek. Erdoğan'ın Brüksel'de bazı ikili görüşmeler de yapması bekleniyor.

Dolar/TL bu ay en yüksek 14.9950'yi test edip en düşük 14.53'e kadar geriledikten sonra bu sabah saat 08.52'de 14.8085/14.8190 seviyesinde işlem gördü.

Dolar/TL, 14.9950 seviyesine kadar yükseldikten sonra Rusya'nın Ukrayna ile görüşmelerde "ilerleme" sağlandığına yönelik yaklaşık 2 hafta önce yapılan ilk açıklama ile yükseliş sona erdi ve kur 15 altında daha stabil bir seyir izlemeye başladı.

İşlemciler, TCMB rezervlerinden devam eden döviz satışlarıyla kurun 15 seviyesini aşmadığını, daha sonra ise Rusya ve Ukrayna'nın görüşmelerde ilerleme beklentileri ile TCMB desteğinden bağımsız olarak kurun aşağı geldiğini söylediler.

Petrol fiyatları ise dün başta olmak üzere bu hafta yeniden yönünü yukarı çevirdi. Aralık'ta 65 dolar olan Brent petrolü Mart başında 139 dolara ulaştıktan sonra 100 dolara gerilemişti. Brent petrol bu haftaki sert yükseliş ardından 120 doların üzerinde işlem görüyor.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rusya'nın "dost olmayan ülkelere" ruble ile gaz satmaya başlayacağını açıklaması ardından hızlandı.

Petrol ve enerji fiyatlarındaki artış ekonomi politikasını cari fazlaya odaklayan Türkiye ekonomisi için büyük bir risk unsuru.

FED SONRASI TAHVİL FAİZLERİ YÜKSELİŞTE

ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi US10YT=RR dün %2.4170 ile üç yılın zirvesine yaklaştı.

Benzer şekilde küresel tahvil getirilerinde ABD Merkez Bankası'nın faiz artışlarını hızlandırabileceği beklentileriyle yükselişler belirginleşmiş durumda.

Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri dün %27.98'e kadar çıkarak tarihi rekora yükseldikten sonra son işlemde rekor olan %27.98 seviyesindeydi.

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri bu ay 700 baz puanı aşarak rekor seviyeye yükseldikten geçen hafta 100 baz puana yakın gerilemişti. CDS dün ise günü 588/598 baz puan seviyesinde tamamladı.