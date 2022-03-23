Piyasalarda son durum: Dolar/TL ne kadar oldu? (23 Mart 2022)

23 Mart 2022 Çarşamba, 09:10

Kur korumalı mevduat (KKM) sisteminde bu hafta itibarıyla başlayan ilk dönüşlerin döviz talebine dönüşüp dönüşmeyeceğini piyasa bir süre takip edecek. Bunun dışında TÜİK tarafından açıklanacak 2021 yılı işsizlik verileri ve mart ayı tüketici güven endeksi de bugün takip edilecek gündem arasında yer alıyor.

KKM'nin neredeyse tamamı bireysel kullanımdan kaynaklı ilk dönüşleri dün itibarıyla başladı ve bir haftada yaklaşık 80 milyar TL tutarında mevduatın dönüşü olacak. Tüm sistem ise 570 milyar TL'ye ulaştı. İlk haftanın Hazine'ye maliyeti 10 milyar TL'nin biraz üzerinde oluştu. KKM sisteminin mevcut kurda Hazine ve TCMB'ye toplam maliyeti ise mevcut kur ile 30-35 milyar TL düzeyinde.

BANKACILARIN TAHMİNİ

Bankacılar, maliyetten ziyade sistemin yeni bir döviz talebi yaratıp yaratmayacağını izliyorlar ve ekonomi yönetiminin de son düzenlemelerinde buna odaklandığına dikkat çekiyor.

Bankacıların hesaplamalarına göre, kurun mevcut seviyesinde sistemin 30-35 milyar TL olan maliyeti dolar/TL'nin 15'i aşması durumunda 45 milyar TL'ye yükselecek. Kurun 18 seviyesine ulaşması halinde ise maliyet 165 milyar TL'ye kadar yükselebilecek.

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu dün Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nda (DEİK) katıldığı bir toplantıda KKM'de yatırımcıların asla kaybetmeyeceği düzenlemeler yapıldığını belirterek sisteme ilginin "büyük" olduğunu, bireysellerin ilk dönüşlerin gerçekleştiği bu hafta vatandaşların sistemde kalmayı ve KKM hesaplarını "yenilemeyi tercih" ettiğini söyledi.

Kavcıoğlu, dövize geçmek isteyen yurttaşların her gün saat 11:00'de açıklanan TCMB'nin dönüşüm kurundan geçebileceklerini de hatırlattı ve arada fark olursa bunu TCMB'nin bankaya ödeyeceğini söyledi.

TCMB, dün itibarıyla Türk vatandaşı olsun ya da olmasın yurtdışında yerleşik kişi ve şirketleri de döviz ve altından TL'ye dönüşüm sunan YUVAM hesaplarına dahil etmişti. Kavcıoğlu ilgili sistemi kullandıktan sonra çıkış yapmak isteyenlerin Türkiye'de "asla" sorun yaşamayacağını söyledi.

Hükümet aralık ayından beri vatandaşların döviz ve altın birikimlerine kur koruması sağlayarak Türkiye ekonomisinin döviz dengesini sağlamaya, kaynakları da daha çok üretime aktararak cari fazla vermeye çalışıyor. Enflasyonla mücadelenin de bu şekilde yapılacağını söylüyor.

Lokallerin döviz birikimlerini KKM'ye yöneltmek haricinde hükümet ayrıca yastıkaltı altın ve yurtdışındaki varlıkları da TL'ye dönüştürmeye çalışıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yastıkaltında 250 milyar dolar değerinde altın olduğunu ve bunun 25 milyar dolarının sisteme kazandırılabileceğini belirtirken Kavcıoğlu yurtdışındaki Türklerin ise 200 milyar dolar birikimi olduğunu bunun yüzde 10'unun bile Türkiye'ye getirilmesinin avantaj olacağını belirtiyor.

SON DURUM

Dolar/TL bu ay en yüksek 14.9950'yi test edip en düşük 14.53'e kadar geriledikten sonra bu sabah saat 08:52'de 14.83/14.83 seviyesinde işlem gördü.

Dolar/TL, 14.9950 seviyesine kadar yükseldikten sonra Rusya'nın Ukrayna ile görüşmelerde "ilerleme" sağlandığına yönelik yaklaşık 10 gün önce yapılan ilk açıklama ile yükseliş sona erdi ve kur 15 altında daha stabil bir seyir izlemeye başladı.

İşlemciler, TCMB rezervlerinden devam eden döviz satışlarıyla kurun 15 seviyesini aşmadığını, daha sonra ise Rusya ve Ukrayna'nın görüşmelerde ilerleme beklentileri ile TCMB desteğinden bağımsız olarak kurun aşağı geldiğini söylediler.

Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri bu ay yüzde 26.83'e kadar çıkarak tarihi rekora yükseldikten sonra dün son işlemde yüzde 26.81 seviyesindeydi.

Hazine dün gerçekleştirdiği ihalelerle mart ayı borçlanma programını tamamlarken değişken faizli ihraçlara yüksek ilgi ve borçlanma maliyetlerinde artış da devam etti. Mart ayında toplam yaklaşık 34 milyar TL borçlanma ile Hazine programı hedeflerin sınırlı üzerinde tamamlandı.

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri bu ay 700 baz puanı aşarak rekor seviyeye yükseldikten geçen hafta 100 baz puana yakın gerilemişti. CDS dün ise günü 582/592 baz puan seviyesinde tamamladı.

FED ETKİSİYLE ABD TAHVİL GETİRİLERİ YÜKSELİŞTE

ABD Hazine tahvil getirileri Fed'in yüksek enflasyonu kontrol altına almak için daha sıkı bir politika izleyeceği beklentileriyle yükselmeye devam etti. ABD'nin 2 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi Mart ayında 76 baz puan yükselirken, 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi yaklaşık 60 baz puan yükselerek yüzde 2.4154 ile 2019'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Aylar öncesinden başlayan satışlar, Fed Başkanı Jerome Powell'ın beklenenden daha yüksek faiz artırımları gerçekleştirilebileceğine işaret etmesiyle son birkaç seansta ivme kazandı.