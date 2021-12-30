Piyasalarda son durum: Dolar ve euro ne kadar oldu? (30 Aralık 2021)

30 Aralık 2021 Perşembe, 09:13

Dolar/TL, geçen hafta TL mevduata Hazine ve Merkez Bankası (TCMB) destekleri açıklaması başlayan kamu destekli adımlarla 18.4 tarihi zirvesinden 10 liraya doğru sert düşüş sonrası tekrar yükselişe geçti.

Dün 12,65 seviyesinden kapanan dolar/TL kuru yeni günde rotasını yukarıya çevirerek 13 lirayı aştı. Kur, sabah saatlerinde 13,42'nin de üzerini gördü.

2021'e 7,49 civarında başlayan dolar kuru sene başından bu yana yüzde 75'ten fazla yükseliş kaydetti.

EURO DA 15'İN ÜZERİNDE

Dövizdeki yükseliş dolarla sınırlı değil. Euro/TL kuru da yeni güne hareketli bir giriş yaptı.

Euro/TL’de de 15 seviyesi aşıldı ve 15,26 seviyesinin üzeri görüldü.



NEBATİ 'SALINIM' DEMİŞTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dün akşam CNN Türk yayınında "Dolar neden yükseliyor" sorusuna yanıt vermişti. Nebati, "Doların yükseldiği falan yok. Bu salınımlar yukarı, aşağı giderek kendi dengesine girecek" demişti.

