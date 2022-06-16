Piyasalarda son durum: Dolar ve ne kadar oldu? (16 Haziran 2022)

16 Haziran 2022 Perşembe, 09:11

ABD Merkez Bankası (Fed) dün 1994 yılından bu yana en büyük faiz artırımına gitti. Faizi 75 baz puan artışla yüzde 1.5 ile yüzde 1.75 aralığına çeken Fed, yıl sonu faiz oranı tahminini yüzde 3.4'e yükseltti.

ABD'de ekonomik büyümenin bu yıl yüzde 1.7'e gerileyeceği tahmininde bulunan Fed yetkilileri faiz oranını 2024'te indireceklerini öngördüler.

Fed'in 75 baz puandan daha yüksek bir faiz artırımına gitmemiş olmasının getirdiği rahatlama, yerini bir süre daha devam edeceği tahmin edilen agresif faiz artırımlarının nasıl gerçekleşeceği hakkındaki soru işaretlerine bıraktı.

Dün 105.79 ile 20 yılın zirvesine çıktıktan sonra Fed kararıyla yönünü aşağı çeviren dolar endeksi bugün yüzde 0.2 artıda 104.96'dan işlem gördü.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Fed'in dünkü kararı ve ileri dönük faiz artışı mesajları sonrası dolar endeksinin kademeli olarak mevcut 105 seviyesinden 110'a doğru yükselmesini bekliyoruz. Bu TL için değer kaybı baskılarının devam edeceği küresel bir senaryo anlamına geliyor" dedi.

Bugün iç piyasada TCMB'nin haftalık para banka ve döviz rezervi istatistikleri de takip edilecek. Bankacıların hesaplamalarına göre TCMB net rezervlerinin 10.52 milyar dolardan 8.5 milyar dolara doğru gerilemesi bekleniyor.

DÜNYADA TAHVİL GETİRİLERİ YÜKSELİŞTE TÜRKİYE'DE DÜŞÜŞTE

TCMB'nin ay sonunda uygulamaya başlayacağı yabancı para mevduat karşılığı tahvil tutma zorunluluğu ile 10 yıllık gösterge tahvil getirisinde 700 baz puana ulaşan düşüş yaşarken sürecin bankacılık sektörüne etkisi izleniyor.

Analistler kamuyu döviz sonrası tahvil piyasasında da "belirleyici" role getiren kararların bankacılık sektöründe enflasyon ve faiz risklerini artabiliceğinden endişeli.

Gösterge 10 yıl vadeli Hazine tahvilinde bileşik getiri yüzde 70'i aşan enflasyona rağmen yüzde 20'nin altında seyrediyor.

TCMB'nin ay sonuna kadar bu uygulamaya ilişkin katsayı açıklaması yapması da bekleniyor.

EKONOMİNİN DÖVİZ İHTİYACI DEVAM EDİYOR

Bankacılar hükümetin geçen hafta Perşembe gününden beri açıklanan adımlardan döviz kaynağı yaratma ihtimali bulunan yurt dışı yerleşikler için tahsisli swap enstrümanı ise ayrı tutarak takip ediyor. Kalan uygulamalar yeni döviz kaynağı yaratma ihtimali içermiyor.

Yurt dışı yerleşiklerin, belirlenecek alanlarda kullanılmak üzere TL cinsi varlıklara erişim imkanının genişletilmesine yönelik uygulama yurtdışından yeni döviz kaynağı yaratıp yaratamayacağı açısından takip ediyor.

Dolar/TL, bu adımların ardından 17 etrafında iki yönlü dalgalandı ancak 17 seviyesinin altında kalıcı olamadı. Kur bu sabah saat 08.37'de 17.2500/17.2990 seviyesinde işlem gördü.

"İFLAS OLASILIĞI"



Türkiye'nin beş yıllık CDS'leri bu hafta 844 baz puana yaklaştıktan sonra dün günü 805/825 seviyesinden tamamladı. Bankacılar mevcut CDS oranlarının Hazine'nin döviz cinsi dış borçlar için üçte bir oranında "iflas olasılığına" işaret ettiğini ve 5 yıllık borçlanma maliyetinin yüzde 10.5 üzerinde yer aldığına dikkat çekiyorlar. Hazine'nin bu maliyetle borçlanmayı tercih edip etmeyeceği de piyasalarda takip edilen bir konu.