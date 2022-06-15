Piyasalarda son durum: Dolar ne kadar oldu? (15 Haziran Çarşamba 2022)
Dolar/TL, ekonomi yönetimi tarafından geçen haftadan beri atılan adımların yeni döviz kaynağı sağlama yönünde bir adım içermemesiyle 17.3'e doğru baskı altında kalmayı sürdürüyor.
Türkiye piyasalarının kapanışının ardından gelecek ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı öncesinde iç gündemde Mayıs ayı bütçe verileri, konut satışları ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın TBMM grup toplantısı konuşması takip edilecek.
TCMB'nin ay sonunda uygulamaya başlayacağı yabancı para mevduat karşılığı tahvil tutma zorunluluğu ile 10 yıllık gösterge tahvil getirisinde 700 baz puana ulaşan düşüş yaşarken sürecin bankacılık sektörüne etkisi izleniyor.
Analistler kamuyu döviz sonrası tahvil piyasasında da "belirleyici" role getiren kararların bankacılık sektöründe enflasyon ve faiz risklerini artabiliceğinden endişeli.
Karar sonrası Hazine dün yılbaşından beri talep görmeyen sabit kuponlu 5 yıl vadeli tahvil ihalesi ile 26 milyar TL rekor borçlanmaya gitti. İhaleye ayrıca tüm yıl yaşanan düşük taleplerin aksine rekor talep geldi.
FED KÜRESEL PİYASALARDA ANA GÜNDEM
Fed'in bugün ne kadar agresif faiz artırımına gideceği küresel piyasaların ana gündem maddesi. Fed'in 75 baz puan artırımla faiz oranını yüzde 1.5 ile yüzde 1.75 arasına yükseltmesi beklenirken bazı yatırımcılar, agresif sıkılaşmanın ekonomide küçülmeye yol açacağından endişe ediyorlar.
Fed faizi bu oranda faiz artırırsa, 1994'ten bu yana gerçekleştirdiği en büyük artırımı gerçekleştirmiş olacak. Yatırımcılar, ABD faizinin yıl sonuna kadar yüzde 3.75 ile yüzde 4 arasına yükseleceğini fiyatlamaya başladılar.
Dolar endeksi dün gece gördüğü 20 yılın zirvesinde tuturken tüm bu gelişmeler dolar/TL'de de yukarı yönlü baskı oluşturuyor. TL'de ayrıca uygulanan ekonomi politikaları ile döviz ihtiyacının artıyor olması da bir diğer endişe kaynağı.
Bankacılar hükümetin geçen hafta Perşembe gününden beri açıklanan adımlardan döviz kaynağı yaratma ihtimali bulunan yurt dışı yerleşikler için tahsisli swap enstrümanı ise ayrı tutarak takip ediyor. Kalan uygulamalar yeni döviz kaynağı yaratma ihtimali içermiyor.
Yurt dışı yerleşiklerin, belirlenecek alanlarda kullanılmak üzere TL cinsi varlıklara erişim imkanının genişletilmesine yönelik uygulama yurtdışından yeni döviz kaynağı yaratıp yaratamayacağı açısından takip ediyor. Uygulama henüz başlamadı.
Dolar/TL, bu adımların ardından 17 etrafında iki yönlü dalgalandı ancak 17 seviyesinin altında kalıcı olamadı. Kur bu sabah saat 0844'te 17.2600/17.2835 seviyesinde işlem gördü.
Türkiye'nin beş yıllık CDS'leri 850 baz puana yaklaşırken bankacılar mevcut CDS oranlarının Hazine'nin döviz cinsi dış borçlar için üçte bir oranında "iflas olasılığına" işaret ettiğini ve 5 yıllık borçlanma maliyetinin yüzde 11 üzerinde yer aldığına dikkat çekiyorlar. Hazine'nin bu maliyetle borçlanmayı tercih edip etmeyeceği de piyasalarda takip edilen bir konu.
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