Piyasalarda son durum: Dolar/TL ne kadar oldu? (15 Nisan 2022)
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 14,61 seviyelerinde işlem görüyor.
Dün, dar bant içinde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen altında 14,5958'den tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 14,6100 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,27 artışla 15,9420'den, sterlin/TL yüzde 0,23 yükselişle 19,1890'dan satılıyor.
Dolar endeksi şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 99,7'de dengelendi. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 artışla 1,0910'dan alıcı buluyor.
Analistler, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası kararları öncesinde döviz piyasalarında yatırımcıların temkinli hareket ettiğini bildirdi.
ECB'nin faiz oranlarında değişikliğe gitmesi beklenmezken, Rusya-Ukrayna savaşının getirdiği belirsizliklerle varlık alım programlarındaki yavaşlama hızını da koruyacağı tahmin ediliyor.
ABD'de enflasyonun zirve yapmış olabileceği ihtimaliyle tahvil piyasalarında alımların güçlendiğini aktaran analistler, bu durumun doları diğer para birimleri karşısında baskıladığını ifade etti. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, düşüş eğilimini üçüncü güne taşıyarak bugün yüzde 2,66'da dengelendi.
Analistler, yurt içinde TCMB'nin faiz kararı, yurt dışında ise ECB'nin faiz kararının yanı sıra ABD'de perakende satışlar, haftalık işsizlik başvuruları ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 100 seviyesinin direnç, 99,2'nin destek konumunda olduğunu kaydetti.
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