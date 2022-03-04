Piyasalarda son durum: Dolar/TL ne kadar oldu? (4 Mart 2022)

04 Mart 2022 Cuma, 09:10

Türkiye'nin enerji faturası aylık 8 milyar doların üzerine çıkarken tutarın her ay Merkez Bankası rezervlerinden karşılanan miktarı da artıyor. Artan enerji maliyeti ve bunun rezervlerle karşılanacak olması Türkiye'nin cari fazlaya odaklı ekonomi politikasına yönelik endişeleri tetikliyor.

Hükümet bu yıl için cari fazla beklediğini açıklamış olsa da ekonomistler cari açık tahminlerini düzenli olarak yukarı revize ediyorlar.

Tüketici enflasyonu Şubat'ta yüzde 54.44'e yükselirken ekonomistler zirve tahminlerini yüzde 55'ten yüzde 65'e doğru yükseltti. TCMB'nin yüzde 14 politika faizi göz önüne alındığında negatif reel faizin 50 puana önümüzdeki aylarda yaklaşacak olması da riskleri artıran bir başka önemli neden.

ÖNLEMLER ALMASI BEKLENİYOR

Enflasyondaki yükselişe karşı hükümetin kısa sürede bütçe açığını artırıcı önlemler alması bekleniyor.

Rusya işgalinin enerji ve enflasyon etkisi haricinde turizm ve gıda ticareti başta olmak üzere Türkiye ekonomisine yönelik riskleri artıracak birçok etkisi de bulunuyor.

İç veri gündeminde Merkez Bankası'nın (TCMB) aylık enflasyon gelişmeleri raporu ve 1430'da reel efektif kur endeksi takip edilecek. Dış piyasalarda ise ABD istihdam verileri takip edilecek.

Asya hisse piyasaları ve euro, Ukrayna ile Rusya arasında devam eden çatışmalar sırasında Ukrayna'ya ait nükleer enerji santrali yakınlarında yangın çıktığı haberlerinin etkisiyle sert düşüş kaydetti.

Petrol fiyatları ise, 2015 nükleer anlaşmasının yeniden devreye alınması durumunda İran'dan arzın artacağı beklentilerine rağmen bugün tekrar yükselişe geçti. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı LCOc1 dün yüzde 2.2 gerilemesinin ardından bugün yüzde 2 yükselerek 113 dolardan işlem görüyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatın ardından dolar/TL yılbaşından bu yana seyrettiği 13.5 etrafındaki dar bandı yukarı yönlü ilk kez geçen hafta kırmıştı.

Bankacılar geçen hafta TL'deki değer kaybını önlemek için 4 milyar doları bulan TCMB rezerv harcamalarının bu hafta da devam ettiğini belirttiler.

ENDİŞEYLE TAKİP EDİLİYOR

Dolar/TL'deki her yükseliş ya da kamu eliyle yaşanan her düşüş, kamunun artan döviz riski nedeniyle endişeyle takip ediliyor.

Bireyler kur korumalı mevduat sisteminin ilan edildiği Aralık sonundan beri en yüksek haftalık döviz mevduatı artışını 1.22 milyar dolar ile Rusya-Ukrayna endişelerinin belirginleştiği geçen hafta gerçekleştirdi. Piyasalar lokallerin yeniden dövize yönelip yönelmeyeceğini yakından takip ediyor.

TCMB Ocak ayı itibarıyla döviz rezervlerinde hem düşüş, hem artış yönlü etki eden daha aktif bir kur politikası izlemeye başladı. Analistler yeni düzeni kamu kontrolünün daha çok olduğu bir kur politikası olarak tanımlıyor.

Dolar/TL bu sabah saat 0838 itibarıyla 14.1305/14.1450 seviyesinde işlem gördü.

Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri geçen hafta yüzde 24.79'a kadar yükseldikten sonra dün son işlemde yüzde 24.26 seviyesinde. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri geçen hafta 613 baz puanı aşarak iki yılın zirvesine ulaştıktan sonra geriledi. CDS dün günü 610/625 baz puandan tamamladı.