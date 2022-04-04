Piyasalarda son durum: Dolar/TL yeni haftaya nasıl başladı? (4 Nisan 2022)
Dolar/TL 15 seviyesinin hemen altında nispeten yatay bir seyir izlemeye devam ederken piyasalarda bugün açıklanacak Mart ayı enflasyon ve dış ticaret öncü verileri takip edilecek.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle belirginleşen petrol fiyatlarındaki yükseliş
de Türkiye'nin cari fazla vermeye odaklı ekonomi politkasının gidişatı ve
sürdürülebilirliği açısından yakından takip ediliyor.
Bugün TÜİK tarafından açıklancak Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) Mart ayında artan enerji ve gıda fiyatlarının etkisi ile 20 yılın yeni zirvesi olan %61.5'ye yükselmesi bekleniyor. Reuters anketinde aylık enflasyon tahmini medyanı ise %5.7 seviyesinde. Tahminler %3.57 ila %6.5 bandında yer alıyor.
Öte yandan enflasyon beklentilerindeki bozulma da devam ediyor. Bu ay Reuters'ın güncel anketinde yıl sonu beklentileri belirgin yukarı revize edilirken ekonomistler artık enflasyonun daha uzun süre daha yüksek seviyelerde seyredeceğini bekliyor.
Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle artan emtia fiyatlarının ekonomiye etkisini yansıtır şekilde, yıl sonu enflasyon tahminlerinin medyanı Reuters'ın bir ay önceki anketindeki %38'den %54'e ulaştı.
Bugün açıklanacak veride %60'ı aşması ve önümüzdeki aylarda %70'e doğru yükselişini sürdürmesi beklenen enflasyon ve enerji maliyetlerindeki rekor artış ekonomi politikalarına yönelik en büyük endişe kaynakları olmaya devam ediyor. Negatif reel getirinin enflasyonun tepe noktasında, TCMB'nin %14 politika faizine göre eksi 50 puan ile eşi tarihte görülmemiş seviyelere ulaşacak olması önemli bir endişe kaynağı.
Hükümet düşük faiz ile üretim ve ihracatı destekleyen bir ekonomi programı uygulayarak kronik cari açığı fazlaya çevirdikten sonra enflasyon ile mücadele etmeyi hedefliyor. Fakat Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle yükselen enerji faturası ve döviz getirici turizm sektörü riskleri Türkiye'nin programını tehlikeye sokabileceğinden endişe ediliyor.
Bu kapsamda bugün açıklanacak Mart ayı ticaret verileri de yakından izleniyor. Türkiye'nin cari fazla hedefini zora sokacak en büyük kalem olarak görülen enerji ithalatındaki gidişat takip edilecek.
Dış ticaret açığındaki artışta en belirgin rolü oynayan enerji ithalatı Şubat'ta %181.8 artışla 7.77 milyar dolar olurken yılın ilk iki ayında %208.3 artışla 16.6 milyar dolara ulaşmıştı.
Türkiye'nin enerji ithalatının neredeyse tamamı TCMB'nin rezervlerinden karşılanıyor. Bankanın swap hariç eksi 45 milyar dolarlık rezervi artan enerji maliyetlerini politikalara vereceği zarar ötesinde rezervlere etkisi açısından da takip ediliyor.
Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin 1230'daki konuşması da bugün takip edilecek gelişmeler arasında.
Aralık'ta 65 dolardan işlem gören Brent petrolü Mart ortasında 139 dolara çıktıktan sonra bu sabah 105 doların altında işlem görüyor. ABD başta olmak üzere bazı ülkelerin petrole ilişkin stratejik rezervlerini kullanmaya başlaması ve Çin'deki koronavirüs önlemleri petrol fiyatlarındaki Ukrayna kaynaklı yukarı baskıyı zayıflatıyor.
TL, dolar karşısında Ocak ortası ile Şubat ortası arasında 13.5 etrafındaki dar bantta hareket etmiş, Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlamasıyla birlikte riskli varlıklardan kaçışın da etkisiyle 11 Mart'ta 14.9950'ye kadar yükselmişti.
İşlemcilerin verdiği bilgiye göre, TCMB rezervlerinden devam eden döviz satışlarıyla kurun 15 seviyesini aşmasının önüne geçilmişti. Daha sonra TCMB'nin satmak zorunda olduğu döviz miktarı Rusya Ukrayna arasında barış umudu ile azaldı.
Dolar/TL ise bu sabah güne saat 0841'de 14.6750/14.6975 seviyesinde işlem gördü. Cuma kapanışa göre anlamlı değişim görülmedi.
Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri geçen ay %28.57'ye kadar çıkarak tarihi rekora yükseldikten sonra gerilemeye başladı. Cuma günü son işlem %25.25 oldu.
Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri Mart'ta 700 baz puanı aşarak rekor seviyeye yükseldikten son 2 haftada 150 baz puana yakın düşüş gösterdi. CDS Cuma ününü 548/559 baz puan seviyesinden kapandı.
İlgili Haberler
- ABD, Ukrayna'ya 300 milyon dolarlık yeni askeri yardım yapacak
- Yale Üniversitesi’ni dolandırdı: Eski çalışan, çaldığı 40 milyon dolarla lüks hayat yaşıyor
- Brent petrolün varil fiyatı 103,83 dolar
Video Haberler
- Tarlasındaki porsuğu görüntüleyen çiftçi gülümsetti
- Bulgaristan vatandaşları Edirne'den sonra Tekirdağ'da
- Çorum'da 2 orman yangınında 11 hektar alan zarar gördü
- Vücudu yanan çocuğun hayati tehlikesi sürüyor
- Erkekler pas vermeyince belediye başkanını çağırdı
- Zabıtanın dilencilik yapan kişiye müdahalesi tepki çekti
- Alibeyköy Barajı'na giden dereden zehir akıyor iddiası
- İYİ Parti'den zeytinliklerin kesilmesine protesto
- Kavgayı ayırmak isterken kalp krizinden öldü
- Yengeme kötü davranıyorsun diyerek kardeşini vurdu
En Çok Okunan Haberler
- Meteoroloji'den 31 ile turuncu, 18 ile sarı kodlu uyarı
- Ümraniye'de geri dönüşüm tesisinde yangın
- İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu
- Trump'ın sosyal medyası platformu niye felakete dönüştü?
- 1961 Anayasası ve Cumhuriyet
- 'Metrobüse hiç binmedim, Marmaray'ı çok merak ediyorum'
- Mavi kod çalışmadı, ambulans çadırlar yüzünden gelemedi
- Hiçbir şey yapmayarak para kazanmanın formülünü buldu!
- 'Millet İttifakı çok özel bir ekiple çalışıyor'
- Sığınak olarak kullanılan metro istasyonunda evlendiler