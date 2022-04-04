Piyasalarda son durum: Dolar/TL yeni haftaya nasıl başladı? (4 Nisan 2022)

Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle belirginleşen petrol fiyatlarındaki yükseliş de Türkiye'nin cari fazla vermeye odaklı ekonomi politkasının gidişatı ve sürdürülebilirliği açısından yakından takip ediliyor.



Bugün TÜİK tarafından açıklancak Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) Mart ayında artan enerji ve gıda fiyatlarının etkisi ile 20 yılın yeni zirvesi olan %61.5'ye yükselmesi bekleniyor. Reuters anketinde aylık enflasyon tahmini medyanı ise %5.7 seviyesinde. Tahminler %3.57 ila %6.5 bandında yer alıyor.

Öte yandan enflasyon beklentilerindeki bozulma da devam ediyor. Bu ay Reuters'ın güncel anketinde yıl sonu beklentileri belirgin yukarı revize edilirken ekonomistler artık enflasyonun daha uzun süre daha yüksek seviyelerde seyredeceğini bekliyor.

Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle artan emtia fiyatlarının ekonomiye etkisini yansıtır şekilde, yıl sonu enflasyon tahminlerinin medyanı Reuters'ın bir ay önceki anketindeki %38'den %54'e ulaştı.

Bugün açıklanacak veride %60'ı aşması ve önümüzdeki aylarda %70'e doğru yükselişini sürdürmesi beklenen enflasyon ve enerji maliyetlerindeki rekor artış ekonomi politikalarına yönelik en büyük endişe kaynakları olmaya devam ediyor. Negatif reel getirinin enflasyonun tepe noktasında, TCMB'nin %14 politika faizine göre eksi 50 puan ile eşi tarihte görülmemiş seviyelere ulaşacak olması önemli bir endişe kaynağı.

Hükümet düşük faiz ile üretim ve ihracatı destekleyen bir ekonomi programı uygulayarak kronik cari açığı fazlaya çevirdikten sonra enflasyon ile mücadele etmeyi hedefliyor. Fakat Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle yükselen enerji faturası ve döviz getirici turizm sektörü riskleri Türkiye'nin programını tehlikeye sokabileceğinden endişe ediliyor.

Bu kapsamda bugün açıklanacak Mart ayı ticaret verileri de yakından izleniyor. Türkiye'nin cari fazla hedefini zora sokacak en büyük kalem olarak görülen enerji ithalatındaki gidişat takip edilecek.

Dış ticaret açığındaki artışta en belirgin rolü oynayan enerji ithalatı Şubat'ta %181.8 artışla 7.77 milyar dolar olurken yılın ilk iki ayında %208.3 artışla 16.6 milyar dolara ulaşmıştı.

Türkiye'nin enerji ithalatının neredeyse tamamı TCMB'nin rezervlerinden karşılanıyor. Bankanın swap hariç eksi 45 milyar dolarlık rezervi artan enerji maliyetlerini politikalara vereceği zarar ötesinde rezervlere etkisi açısından da takip ediliyor.

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin 1230'daki konuşması da bugün takip edilecek gelişmeler arasında.

Aralık'ta 65 dolardan işlem gören Brent petrolü Mart ortasında 139 dolara çıktıktan sonra bu sabah 105 doların altında işlem görüyor. ABD başta olmak üzere bazı ülkelerin petrole ilişkin stratejik rezervlerini kullanmaya başlaması ve Çin'deki koronavirüs önlemleri petrol fiyatlarındaki Ukrayna kaynaklı yukarı baskıyı zayıflatıyor.

TL, dolar karşısında Ocak ortası ile Şubat ortası arasında 13.5 etrafındaki dar bantta hareket etmiş, Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlamasıyla birlikte riskli varlıklardan kaçışın da etkisiyle 11 Mart'ta 14.9950'ye kadar yükselmişti.

İşlemcilerin verdiği bilgiye göre, TCMB rezervlerinden devam eden döviz satışlarıyla kurun 15 seviyesini aşmasının önüne geçilmişti. Daha sonra TCMB'nin satmak zorunda olduğu döviz miktarı Rusya Ukrayna arasında barış umudu ile azaldı.

Dolar/TL ise bu sabah güne saat 0841'de 14.6750/14.6975 seviyesinde işlem gördü. Cuma kapanışa göre anlamlı değişim görülmedi.

Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri geçen ay %28.57'ye kadar çıkarak tarihi rekora yükseldikten sonra gerilemeye başladı. Cuma günü son işlem %25.25 oldu.

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri Mart'ta 700 baz puanı aşarak rekor seviyeye yükseldikten son 2 haftada 150 baz puana yakın düşüş gösterdi. CDS Cuma ününü 548/559 baz puan seviyesinden kapandı.