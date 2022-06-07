Piyasalarda son durum: Euro ne kadar oldu? (7 Haziran 2022)

07 Haziran 2022 Salı, 09:30

Mayıs ayına 15.60'lı seviyelerden başlayan Euro 18'e yaklaştı. Haftanın ikici iş gününde en çok aranan sorulardan biri "Euro 20 lira olur mu?" oldu.

Euro/TL 17.5 üzerinde yükselişini sürdürürken AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan düşük faiz politikasına devam edeceklerini söyledi.

Kapanışı 17.7919'dan yapan Euro şu dakikalarda 17.8615 seviyesinde işlem görüyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Kimse bizden şunu beklemesin, bu iktidar faizi artırmayacaktır, tam aksine biz faizi düşürmeye devam edeceğiz" dedi.

Faizi düşürmekten bahsetmesinin nedenini ise Erdoğan şöyle açıkladı:

"Bu ülkede yatırımcı birinci derecede kamu bankalarıyla, dahil olursa özel sektör bankalarıyla da, düşük faizle sağladığı kredi ile ne yapsın, yatırıma girsin. Mevcut yatırımlarını daha da geliştirsin ve genişletsin, bununla istihdam sağlayalım, bununla üretimi artıralım, bununla ihracatı daha da artıralım ve bununla büyümeyi sağlayalım."

"İŞİMİZE GELEN SEVİYEDEKİ BİR DÖVİZ KURUYLA CARİ FAZLA ARTIRARAK..."

Finansal istikrar konusunda sorun olmadığını belirten Erdoğan, "Fiyat istikrarını ise aldığımız diğer tedbirlerin yanı sıra işimize gelen seviyedeki bir döviz kuruyla cari fazla artırarak sağlamayı planlıyoruz. Biz meseleye böyle bakıyor, buna göre çalışıyoruz" dedi.

Erdoğan sıcak çatışma olmasaydı programın meyvelerini "bu aylarda" göstermeye başlayacağını şimdi ise "biraz gecikmeyle önümüzdeki yılın ilk aylarından itibaren" gerçekleşeceğini belirtti.

Erdoğan yönetiminin uyguladığı ekonomi tercihleri düşük faiz ile ihracat odaklı bir üretim canlılığı hedeflenirken böylece kalıcı cari fazla veren bir ekonomik yapı öngörülüyor.

Ancak küresel petrol, emtia, gıda fiyatlarında savaş ve pandemi kaynaklı sert yükselişler, Türkiye'nin cari fazla vermesine imkan tanımayacak boyuta ulaştı.