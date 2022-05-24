Piyasalarda son durum: Sterlin ne kadar oldu? (24 Mayıs 2022)
Dolardan ve Euro'dan sonra sterlinin de ne kadar olduğu 24 Mayıs Salı günü sabah saatlerinde yurttaşlar ve yatırımcılar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte sterlinde son durum...
İngiliz sterlini Birleşik Krallık'ta kullanılan para birimidir.
İşte sterlinde son durum...
Sterlin sabah saatlerinde 20,1177 TL'den işlem görüyor.
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