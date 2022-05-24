Piyasalarda son durum: Sterlin ne kadar oldu? (24 Mayıs 2022)

Dolardan ve Euro'dan sonra sterlinin de ne kadar olduğu 24 Mayıs Salı günü sabah saatlerinde yurttaşlar ve yatırımcılar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte sterlinde son durum...

cumhuriyet.com.tr
24 Mayıs 2022 Salı, 09:22
Piyasalarda son durum: Sterlin ne kadar oldu? (24 Mayıs 2022)
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İngiliz sterlini Birleşik Krallık'ta kullanılan para birimidir.

İşte sterlinde son durum...

Sterlin sabah saatlerinde  20,1177 TL'den işlem görüyor.


sterlin euro döviz dolar

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