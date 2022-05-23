Piyasalarda hafta başı son durum: Sterlin ne kadar oldu? (23 Mayıs 2022)

Dolardan ve Euro'dan sonra sterlinin de ne kadar olduğu 23 Mayıs Pazartesi günü sabah saatlerinde yurttaşlar ve yatırımcılar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte haftanın ilk günü sterlinde son durum...

cumhuriyet.com.tr
23 Mayıs 2022 Pazartesi, 10:10
Piyasalarda hafta başı son durum: Sterlin ne kadar oldu? (23 Mayıs 2022)
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Dolardan ve Euro'dan sonra sterlinin de ne kadar olduğu 23 Mayıs Pazartesi günü sabah saatlerinde yurttaşlar ve yatırımcılar tarafından araştırılmaya başlandı.

Yılın en yüksek seviyesi 20.0749 iken en düşük 19.8592 TL'yi gördü.

Sterlin 20,0608 TL'den işlem görüyor.


sterlin euro dolar

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