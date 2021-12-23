Markets Live Global Anketi: Piyasaların 2022 için korkuları belli oldu
Markets Live Global Anketi, 2020 yılı piyasaların korkularına yer verdi. Piyasadaki en büyük risklerin enflasyon, koronavirüs ve jeopolitik gerilimler olduğu belirtildi.
Markets Live Global'in yaklaşık 700 katılımcıyla yaptığı ankete göre 2022 yılı için piyasadaki en büyük riskler enflasyon, koronavirüs ve jeopolitik gerilimler.
Katılımcıların yüzde 30'dan fazlası '2022'de en büyük endişelerinin ne olduğu' sorusuna 'enflasyon' yanıtını verdi. Katılımcılar, yüksek enflasyona bağlı olarak merkez bankalarının eğrinin geride kalması veya hızlı sıkılaşmanın risk yarattığını söyledi.
Katılımcıların yüzde 25'in üzerindeki koronavirüsten, yaklaşık yarısı yeni varyanttan endişeli olduğunu belirtti. Katılımcılar hükümetlerin yeni kısıtlamaları veya merkez bankalarının politika düzenlemelerinden endişeli.
GERİLİM OLDUĞU GÖRÜLDÜ
BloombergHT'nin haberine göre, anket katılımcılarının yaklaşık yüzde 23'ü jeopolitik gerilimler, yüzde 16'sı savaş veya çatışma riskine dikkat çekti. Bu anlamda en büyük endişe kaynağının Çin-Tayvan, Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim olduğu görüldü.
4. en büyük kuyruk riski ise Fed. Yüzde 13'lük kısım özellikle ABD Merkez Bankası'nın çok hızlı faiz artırmasını, yüzde 10'luk kısım da politika hatalarını kuyruk riski olarak görüyor. Yüzde 5'i, küresel Merkez Bankalarının eğrinin geride kalması veya enflasyona aşırı tepki vermesi gibi riskleri öne çıkardı.
Çin'in hem jeopolitik hem iç riskler barındırdığı, büyümenin yavaşlayacağı ve konut sektörünün etkileneceği belirtildi.
Katılımcıların öne çıkardığı diğer riskler arasında tedarik zinciri sıkıntıları ve stagflasyon da bulunuyor.
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