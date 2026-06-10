Piyasaların beklediği kritik veri açıklandı: ABD'de enflasyon 3 yılın zirvesinde

ABD'de piyasaların merakla beklediği mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı. Verilere göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 4,2 artarak Nisan 2023'ten bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.
Nisan 2026'da yıllık yüzde 3,8 olarak kaydedilen enflasyon, mayıs ayında piyasa beklentilerine paralel şekilde yüzde 4,2 olarak gerçekleşti.
AYLIK ENFLASYON DA BEKLENTİLERE PARALEL GELDİ
ABD'de tüketici fiyatları mayıs ayında aylık bazda yüzde 0,5 arttı.
Aylık enflasyon verisi de piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşirken, fiyat baskılarının sürdüğüne işaret etti.
Açıklanan veriler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası görünümüne ilişkin beklentiler açısından piyasalar tarafından yakından izlenmeye devam ediyor.