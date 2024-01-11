Piyasaların beklediği kritik veri açıklandı! ABD'de enflasyon beklentileri aştı
ABD aralık ayı tüketici enflasyonu yıllık bazda yüzde 3,4, aylık bazda ise yüzde 0,3 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde arttı.
Piyasaların merakla beklediği enflasyon verisi açıklandı.
ABD'de TÜFE aralık ayında yüzde 0,3 ile yüzde 0,2'lik beklentinin üzerinde arttı.
Yıllık enflasyon yüzde 3,2'lik beklentiye karşın yüzde 3,4 artış gösterdi.
ÇEKİRDEK TÜFE YILLIK BAZDA BEKLENTİYİ AŞTI
Enerji ve gıda fiyatlarının ayrı tutulduğu çekirdek TÜFE aralıkta yüzde 0,3 ile beklentilere paralel arttı. Yıllık çekirdek TÜFE ise yüzde 3,9 artış gösterdi. Beklentiler çekirdek TÜFE'nin yıllık bazda yüzde 3,8 artacağı yönündeydi. Kasım ayında yıllık çekirdek enflasyon yüzde 4 olarak gerçekleşmişti.
Verinin ardında saat 16.40'da spot piyasada gram altın sınırlı düşüşle 2050 liradan işlem görmeye devam ediyor. Gün içerisinde kritik eşiği aşan dolar TL de sınırlı düşüşle 29.99'dan işlem görüyor.
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