Piyasaların gözü bu verideydi: Beklentilerin çok altında açıklandı!

ABD’de ağustos ayında tarım dışı istihdam yalnızca 22.000 kişi artarak beklentilerin oldukça altında kaldı ve Nisan ayından bu yana kayda değer bir değişim göstermedi. ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre işsizlik oranı yüzde 4,3 seviyesinde sabit kaldı.

FAİZ POLİTİKALARINI ETKİLEYEBİLİR

Sağlık sektöründeki istihdam artışı (+31.000), federal hükümet (-15.000) ve madencilik, taş ocakçılığı ile petrol ve gaz çıkarımı sektörlerindeki kayıplarla dengelendi. Toptan ticarette ve imalatta 12.000’er kişilik istihdam kaybı yaşandı. Ulaşım ekipmanı üretimindeki 15.000 kişilik düşüşte grev etkisi görüldü. Saatlik ortalama kazançlar yüzde 0,3 artarak 36,53 dolara yükseldi. Ortalama haftalık çalışma süresi ise 34,2 saatle değişmedi.

İŞSİZ SAYISI VE KATILIM ORANI

İş gücüne yeni katılan işsiz sayısı 199.000 azalarak 786.000’e gerilerken, uzun süreli işsiz sayısı 1,9 milyon olarak sabit kaldı ve toplam işsizlerin yüzde 25,7’sini oluşturdu. İş gücüne katılım oranı yüzde 62,3, istihdam oranı ise yüzde 59,6 seviyesinde kaldı.

REVİZE VERİLER VE PİYASA ETKİSİ

Haziran ayı istihdam verisi 14.000 artıştan 13.000 azalışa, temmuz verisi ise 6.000 artıştan 79.000’e revize edildi. Zayıf gelen istihdam verileri, 17 Eylül’deki ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısında faiz indirimi ihtimalini güçlendiriyor. Piyasalar yüzde 99 ihtimalle 25 baz puanlık bir indirim bekliyor.